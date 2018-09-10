Сотрудничество Городокского и Бабаевского районов

Подписание соглашения о сотрудничестве между Вайханским сельским Советом депутатов и сельским поселением Санинское Бабаевского муниципального района стало одним из итогов визита 5-7 сентября в наш район делегации Бабаевского района Вологодской области (РФ).

Основы дружеских связей, обмена опытом и мнениями между представителями Городокского и Бабаевского районов были заложены в 2012 г., бабаевцы регулярно наведываются в нашу местность. Путем общения белорусов и россиян устанавливаются благоприятные условия для расширения и сохранения прямых связей, вырабатываются общие позиции по вопросам, представляющим взаимный интерес. Это помогает сотрудничеству учреждений в области местного самоуправления, туризма, молодежной политики, культуры, образования, гражданско-патриотического воспитания.

Первое, на что с положительной стороны каждый раз обращают внимание наши гости с Вологодчины, впервые в составе аналогичной делегации приезжающие в Беларусь, — это состояние дорог, чистота и порядок на их обочинах и в населенных пунктах, даже сельских. За благоустройство Городка, агрогородков и деревень, порядок в них по долгу службы отвечает КУПП «ГПКиТС». Гости направились в первую очередь именно сюда — чтобы лично узнать, как же все устроено и работает. Радушный прием был оказан администрацией предприятия во главе с директором А.А. Петрухиным. Состоялись обзорная экскурсия по территории, центральной котельной, откровенный разговор о штате ГПКиТС, нагрузках, количестве котельных, помощи в благоустройстве со стороны населения, сложностях и положительном опыте.

Интересны были для гостей посещение производственных объектов — филиала «Вировлянский» ИП «Детскосельский-Городок» и СООО «Ланатэкс». Бабаевский район — сложный для сельскохозяйственного производства по климатическим условиям, плодородию земель. Сельхозпроизводство там представлено, в основном, некрупными предприятиями, фермерскими хозяйствами. Поэтому бабаевцам приятно, что в Беларуси и на сельскохозяйственной Городокщине в частности обработаны, сжаты и уже засеваются поля, на пастбищах пасутся стада. Молочнотоварные комплексы «Вировлянского» их впечатлили современными технологиями, отлаженностью работы и тем, что с таким хозяйством справляются обычные люди.

— У нас очень, очень много общего, — отметила Глава поселения Санинское Любовь Набиева. — Не только в том, что на наших территориях возведены типовые здания, почти не отличаются природные пейзажи, — мы похожи менталитетом. Белорусы гостеприимны, дружелюбны, у нас схожие моральные ценности. Это было особенно заметно, когда мы посещали социально-культурные объекты. А уж когда мне буквально в один день удалось отыскать ухоженное братское захоронение в аг. Осинторф Дубровенского района, где покоится павший за освобождение Беларуси брат моего дедушки Силушкин Иван Фёдорович, я убедилась: вы глубоко чтите подвиг своих освободителей… На могиле героя я побывала первой из нашей семьи за все послевоенные годы. Наша местность не была оккупирована, но тысячи наших земляков воевали. У нас тоже издана своя книга «Память» о них.

В райцентре гости побывали в обеих школах. Одобрили спортивные и имиджевые площадки, возведенные в рамках реализации проекта «Четыре сезона Здоровья» у СШ № 1, скалодром и этномузей в СШ № 2. Краеведческий музей, загс, мемориал «Бессмертие», лыжероллерная трасса не остались без внимания и восхищения делегации. В Пальминке бабаевцы заглянули в школу и на детскую площадку.

Проживали они на базе ТОК «Лосвидо» и единодушно отметили, что Городокщина имеет большой потенциал для развития туризма, включая спортивный и оздоровительный.

Светлана ЯКОВЛЕВА.

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