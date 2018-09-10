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Блок плавательных бассейнов «Виктория» приглашает

11.09.2018 — Разное | Новости Ветки  
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Блок плавательных бассейнов «Виктория» приглашает

Блок плавательных бассейнов «Виктория» приглашает детей и взрослых провести свободное время с пользой для здоровья.

Стоимость посещения бассейна для взрослых составляет 4 р. 20 к. за 45 мин., для детей — 2 р. 90 к. за 45 мин. Также можно приобрести абонемент на несколько посещений. Для семей в воскресенье и праздничные дни особое предложение. Более подробно можно узнать по ссылке: https://vetkasport.schools.by/m/pages/blok-plavatelnyh-bassejnov-viktorija

 
 
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Блок плавательных бассейнов «Виктория» приглашает детей и взрослых провести свободное время с пользой для здоровья. Стоимость посещения бассейна для...
 
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