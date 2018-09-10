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Лукашенко: коррупция затронула всю вертикаль в здравоохранении

11.09.2018 15:32 — Разное | БДГ  
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В медицинской сфере Беларуси накопились проблемы, которые необходимо срочно решать, не ограничиваясь новыми назначениями.

Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании о проблемных вопросах 11 сентября в Минске, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства отметил, что ему стала поступать информация о том, случаев коррупции в медицинской сфере выросло в два раза.

«Она коснулась не отдельных должностных лиц, а затронула практически всю вертикаль - от частников, военнослужащих, государственных служащих до Министерства здравоохранения, а может быть и выше, следствие разберется. Мной была поставлена принципиальная и жесткая задача - не найти "стрелочников", а буквально выкорчевать эту заразу до основания, докопаться до главных организаторов этого беззакония», - сказал Лукашенко.

По его словам, самым важным было выявить предпосылки и причины, которые привели к возбуждению пока 95 уголовных дел, где фигурируют десятки миллионов долларов преступных средств. В результате проведенной работы почти 100 человек попали под следствие.

Президент отметил «спокойную и аккуратную» работу КГБ и подчеркнул, что «невиновные ни в коем случае не должны нести ответственности». Жесткость действий он обосновал так: «Это здоровье людей, и это большие деньги, которые мы вкладываем, и которые кое-кто решил прикарманить через цены на медтехнику и лекарства».

Напомним, глава КГБ Валерий Вакульчик 25 июня заявил журналистам, что в сфере здравоохранения Беларуси раскрыта масштабная коррупционная схема. Он рассказал, что задержаны несколько фигурантов в медицинских кругах за взятки и уклонение уплаты от налогов. Среди них: директор центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров; глава предприятия «Белмедтехника» Александр Шарак; начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрей Стрижак; начальник военно-медицинского управления Министерства обороны Алексей Еськов.

 

Тем временем вице-премьер Беларуси Василий Жарко заявил 25 июня журналистам в парламенте, что в бытность министром здравоохранения он не подозревал о преступных схемах в этой сфере. «Если бы знал, то меры были бы приняты», – отметил он.

 
Теги: Минск
 
 
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В медицинской сфере Беларуси накопились проблемы, которые необходимо срочно решать, не ограничиваясь новыми назначениями.
 
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