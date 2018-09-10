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Лукашенко: коррупция затронула всю вертикаль в здравоохранении
В медицинской сфере Беларуси накопились проблемы, которые необходимо срочно решать, не ограничиваясь новыми назначениями.
Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании о проблемных вопросах 11 сентября в Минске, сообщает
Глава государства отметил, что ему стала поступать информация о том, случаев коррупции в медицинской сфере выросло в два раза.
«Она коснулась не отдельных должностных лиц, а затронула практически всю вертикаль - от частников, военнослужащих, государственных служащих до Министерства здравоохранения, а может быть и выше, следствие разберется. Мной была поставлена принципиальная и жесткая задача - не найти "стрелочников", а буквально выкорчевать эту заразу до основания, докопаться до главных организаторов этого беззакония», - сказал Лукашенко.
По его словам, самым важным было выявить предпосылки и причины, которые привели к возбуждению пока 95 уголовных дел, где фигурируют десятки миллионов долларов преступных средств. В результате проведенной работы почти 100 человек попали под следствие.
Президент отметил «спокойную и аккуратную» работу КГБ и подчеркнул, что «невиновные ни в коем случае не должны нести ответственности». Жесткость действий он обосновал так: «Это здоровье людей, и это большие деньги, которые мы вкладываем, и которые кое-кто решил прикарманить через цены на медтехнику и лекарства».
Напомним, глава КГБ Валерий Вакульчик 25 июня
Вице-премьер Беларуси Василий Жарко
Задержания продолжались и в следующем месяце: 10 июля стало известно, что
11 июля
Тогда же был задержан гендиректор предприятия «Белфармация» Вячеслав Гнитий, получавший взятки за организацию первоочередных расчетов с коммерческими структурами, а также за выбор «нужных» поставщиков медицинской продукции.
Еще один фигурант – глава ОАО «Экзон» Валерий Васкевич был задержан с поличным при получении взятки в 5 тысяч долларов 23 июня. Денежные вознаграждения Васкевич получал за заключение договоров на поставки продукции в адрес ОАО и постепенный переход, по сути, государственного предприятия под контроль коммерческой структуры.
12 июля Вакульчик
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В медицинской сфере Беларуси накопились проблемы, которые необходимо срочно решать, не ограничиваясь новыми назначениями.
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