Лукашенко: коррупция затронула всю вертикаль в здравоохранении

В медицинской сфере Беларуси накопились проблемы, которые необходимо срочно решать, не ограничиваясь новыми назначениями.

Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании о проблемных вопросах 11 сентября в Минске, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства отметил, что ему стала поступать информация о том, случаев коррупции в медицинской сфере выросло в два раза.

«Она коснулась не отдельных должностных лиц, а затронула практически всю вертикаль - от частников, военнослужащих, государственных служащих до Министерства здравоохранения, а может быть и выше, следствие разберется. Мной была поставлена принципиальная и жесткая задача - не найти "стрелочников", а буквально выкорчевать эту заразу до основания, докопаться до главных организаторов этого беззакония», - сказал Лукашенко.

По его словам, самым важным было выявить предпосылки и причины, которые привели к возбуждению пока 95 уголовных дел, где фигурируют десятки миллионов долларов преступных средств. В результате проведенной работы почти 100 человек попали под следствие.

Президент отметил «спокойную и аккуратную» работу КГБ и подчеркнул, что «невиновные ни в коем случае не должны нести ответственности». Жесткость действий он обосновал так: «Это здоровье людей, и это большие деньги, которые мы вкладываем, и которые кое-кто решил прикарманить через цены на медтехнику и лекарства».

Напомним, глава КГБ Валерий Вакульчик 25 июня заявил журналистам, что в сфере здравоохранения Беларуси раскрыта масштабная коррупционная схема. Он рассказал, что задержаны несколько фигурантов в медицинских кругах за взятки и уклонение уплаты от налогов. Среди них: директор центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров; глава предприятия «Белмедтехника» Александр Шарак; начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрей Стрижак; начальник военно-медицинского управления Министерства обороны Алексей Еськов.

Вице-премьер Беларуси Василий Жарко заявил 25 июня журналистам в парламенте, что в бытность министром здравоохранения он не подозревал о преступных схемах в этой сфере. «Если бы знал, то меры были бы приняты», – отметил он.

Задержания продолжались и в следующем месяце: 10 июля стало известно, что задержаны замминистра Игорь Лосицкий и директор РНПЦ травматологии и ортопедии Александр Белецкий.

11 июля сообщалось , что он благоприятствовал решению вопросов, входящих в его компетенцию, по регистрации медицинских изделий и лояльный выбор поставщиков. По словам Вакульчика, суммы взяток составляют $2,5 тыс. до $10 тыс.

Тогда же был задержан гендиректор предприятия «Белфармация» Вячеслав Гнитий, получавший взятки за организацию первоочередных расчетов с коммерческими структурами, а также за выбор «нужных» поставщиков медицинской продукции.

Еще один фигурант – глава ОАО «Экзон» Валерий Васкевич был задержан с поличным при получении взятки в 5 тысяч долларов 23 июня. Денежные вознаграждения Васкевич получал за заключение договоров на поставки продукции в адрес ОАО и постепенный переход, по сути, государственного предприятия под контроль коммерческой структуры.