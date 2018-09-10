АЧС в Китай могла попасть из ЕС или Закавказья – Россельхознадзор

Африканская чума свиней (АЧС) могла попасть в Китай из стран Евросоюза или Закавказья, считают в Россельхознадзоре.

Служба проанализировала представленные китайскими учеными промежуточные итоги эпидемиологического расследования, согласно которым установить источник заноса вируса АЧС в Китай не удалось, а также материалы молекулярно-генетического и филогенетического анализа изолятов вируса АЧС, выделенных при первых двух вспышках инфекции.

Согласно сообщению, Россельхознадзор считает, что есть две возможные версии путей заноса АЧС в Китай. Первая и наиболее вероятная - это занос вируса из одной из стран Евросоюза. Она основана на том, что торговля сельскохозяйственными товарами между Китаем и ЕС очень развита, в том числе и продукцией свиноводства.

Сославшись на данные службы Евростат, Россельхознадзор сообщил, что продукцию свиноводства в Китай в 2017 году поставляли Польша и Румыния, где широко распространилась АЧС. В первом полугодии 2018 года Румыния продолжила экспортировать эту продукцию в Китай. Венгрия, где в апреле была зафиксирована первая вспышка АЧС, также ввозила свиноводческую продукцию на китайский рынок.

Косвенным подтверждением этой версии является наличие в провинции Ляонин, где зафиксирована АЧС, высокоразвитой транспортной инфраструктуры. В частности, морской порт обслуживает суда из более чем 300 портов мира, в том числе и европейских.

Вторая менее вероятная, но теоретически возможная версия заноса АЧС - это распространение вируса через популяцию диких свиней из стран Закавказья.

Для установления наиболее вероятного пути заноса АЧС в Китай эксперты подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных рекомендуют китайской стороне провести дополнительное исследование. После получения новых данных можно будет сделать выводы о родственной принадлежности между изолятами вируса АЧС из Китая и других стран.

Как сообщалось, первая вспышка АЧС в Китае была зарегистрирована в начале августа в провинции Ляонин. Она стала первой вспышкой этого заболевания во всей Восточной Азии.

По данным на начало сентября, в стране было семь вспышек.

Опасность заболевания состоит в том, что от него нет вакцины. Распространение вируса останавливается тем, что в очаге заболевания уничтожаются все животные, это наносит хозяйствам большой экономический урон. Ситуация в Китае осложняется тем, что там велика плотность свиного поголовья. Китай - самый крупный в мире производитель свинины.