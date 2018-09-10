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"Белоруснефть" планирует удвоить нефтедобычу в Эквадоре в 2020 году

11.09.2018 15:10 — Разное | Интерфакс  
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ПО "Белоруснефть" планирует увеличить добычу нефти в Эквадоре до 250 тыс.тонн в 2020 году с ожидаемых 120 тыс.тонн в 2018 году, сообщил генеральный директор предприятия Александр Ляхов.

"Объем добычи нефти (в Эквадоре в текущем году – ИФ) ожидается около 120 тыс. тонн. Всего за 15 лет разработки накопленная добыча нефти в проекте составит более 1,5 млн тонн с выходом на пиковую годовую добычу около 250 тыс. тонн в 2020 году", - сказал А.Ляхов в интервью ведомственному журналу "Вестник Белнефтехима".

Он напомнил, что "Белоруснефть" в 2017 году добыла первые 25 тыс. тонн нефти в Эквадор на месторождении Армадильо (Блок 55). Месторождение разрабатывается в рамках контракта с госкомпанией "Петроамазонас". "В течение года здесь выполнены геологические исследования, спроектированы инженерные коммуникации, по рекомендациям белорусских специалистов построены и введены в эксплуатацию пять нефтяных скважин. Планы текущего года предусматривают бурение еще трех скважин, строительство трубопровода, станции подготовки нефти", - рассказал гендиректор.

В Эквадоре с 2013 года действует дочернее предприятие "Белоруснефти" АО "Сервис Ойл Эквадор Эквасервойл С.А.". По контракту с компанией "Петроамазонас" разрабатывается одно нефтяное месторождение - Армадильо (Блок 55). В 2017 году пробурено 5 добывающих скважин.

 
 
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ПО "Белоруснефть" планирует увеличить добычу нефти в Эквадоре до 250 тыс.тонн в 2020 году с ожидаемых 120 тыс.тонн в 2018 году, сообщил генеральный директор предприятия...
 
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