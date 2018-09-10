Премьер Армении подтвердил подлинность записи разговора руководителей спецслужб о деле Кочаряна и Хачатурова

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил во вторник, что оказавшаяся в открытом доступе аудиозапись разговора директора Службы национальной безопасности и председателя Специальной следственной службы Армении о деле экс-президента Армении Роберта Кочаряна является подлинной.

При этом глава правительства заявил, что "прослушка" организована противниками расследования о события марта 2008 года, в рамках которого Р.Кочаряну и другим бывшим руководителям Армении предъявлено обвинение в свержении конституционного строя.

"Произошла прослушка разговора директора СНБ и главы Специальной следственной службы. Кто это сделал? С какой целью? В чем политическая цель? Я заявлял, что дело 1 марта раскрыто, и все убийцы должны оказаться в суде", - сказал Н.Пашинян во вторник в прямой трансляции со своей страницы в Facebook.

Он отметил, что экс-президенты Армении Р.Кочарян и С.Саргсян, экс-премьер Овик Абраамян и другие бывшие чиновники понимают, что "настало время вернуть награбленное". "В Армении ведется борьба с коррупцией. Они хотят сорвать этот процесс прослушками, другими действиями. Сегодня директор СНБ представит новые подробности по делам против коррупции", - сказал Н.Пашинян.

"Надеюсь, что народ будет стоять за нами, за правительством. Мы нуждаемся в вас в борьбе с коррупцией. Некоторые хотят избежать ответственности. Я этого не позволю вне зависимости от того, буду ли я в статусе премьера или нет. Ни один преступник не избежит ответственности", - заверил премьер Армении.

Ранее во вторник в армянских СМИ появились сообщения о публикации в сервисе YouTube записи разговора, в котором директор СНБ Армении Артур Ванценян и руководитель Специальной следственной службы Сасун Хачатрян обсуждают уголовные дела против Р.Кочаряна, бывшего министра обороны Армении Микаела Арутюняна и нынешнего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. В аудиозаписи С.Хачатрян рассказывает, что в скором времени Р.Кочаряну будет предъявлено обвинение, и он будет арестован, а также сообщает, что обвинение будет выдвинуто против Ю.Хачатурова.

В ответ директор СНБ предупреждает, что "не надо трогать Хачатурова".

"Он же шеф ОДКБ, не надо его трогать (...) опозоримся (...) Хотя бы подписка о невыезде. Я с русскими с трудом помирился (...) Сейчас опозоримся", - сказал директор СНБ Армении.

"Не закрывать его? Он уже у нас. Ну, поговори с премьером (Н.Пашиняном - ИФ) тогда, потому что я ему сказал, что будет избрана мера пресечения в виде ареста", - ответил руководитель Специальной следственной службы.

Во время другого телефонного разговора А.Ванецян вновь призвал С.Хачатряна быть осторожным с делом Ю.Хачатурова. "Будь очень внимателен с Хачатуровым, несмотря на то, что он (премьер Армении Н.Пашинян - ИФ) сказал закрыть (арестовать Хачатурова - ИФ). Русские в бешенстве", - сказал А.Ванецян.

Экс-президенту Армении Р.Кочаряну, генсеку ОДКБ Ю.Хачатурову и экс-министру обороны М.Арутюняну в конце июля были предъявлены обвинения в свержении конституционного строя во время событий 1 марта 2008 года, когда в результате столкновения между правоохранителями и протестующими против итогов президентских выборов демонстрантами погибли десять человек, более 250 человек получили ранения.

Р.Кочарян считает обвинения сфабрикованными и расценивает их как политическое преследование.

Н.Пашинян в 2008 году был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания главой правительства Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".