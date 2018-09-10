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На Борисовском полигоне в рамках КШУ отработан этап уничтожения условного противника с боевой стрельбой

11.09.2018 14:54 — Разное | Интерфакс  
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Отработка вопросов управления войсками (силами) при отражении агрессии в условиях быстро меняющейся обстановки продолжена во вторник в ходе  Командно-штабного учения Вооруженных сил Беларуси, сообщили в пресс-службе министерства обороны.

"Основные события развернуты на Борисовском и Обуз-Лесновском полигонах, где будет проведен розыгрыш ведения маневренной обороны и нанесения поражения сухопутным группировкам условного противника", - рассказали  в Минобороны.

Так, на полигоне Борисовский в рамках КШУ отрабатываются вопросы уничтожения аэромобильного десанта противника силами подразделений 19 омбр с боевой стрельбой. Огневую поддержку обороняющихся войск обеспечат артиллерийские подразделения группы артиллерии и 231 абр.

ВВС и войска ПВО продолжат выполнять задачи по прикрытию группировок войск при удержании оборонительного рубежа с применением авиационных средств поражения, ведению воздушной разведки, пресечению доставки грузов для НВФ и ДРГ условного противника.

Вопросы уничтожения авиации условного противника и ведения воздушной разведки отрабатываются на полигонах Ружанский, Борисовский, Обуз-Лесновский. Планируется также проведение проверки дежурных сил полетами контрольных целей.

Подразделения ССО продолжают выполнять задачи по выявлению и уничтожению ДРГ условного противника и НВФ.

Командно-штабное учение Вооруженных сил Беларуси проходит с 6 по 12 сентября на шести полигонах - Борисовском, Брестском, Доманово, Обуз-Лесновском, Осиповичском, Ружанском. В нем задействовано около 7,5 тыс. военнослужащих, 260 единиц бронетанковой техники и около 30 самолетов и вертолетов.

 
 
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Отработка вопросов управления войсками (силами) при отражении агрессии в условиях быстро меняющейся обстановки продолжена во вторник в ходе  Командно-штабного...
 
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