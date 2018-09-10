ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спасатели стран ОДКБ на учении в Казахстане продемонстрировали способность успешного взаимодействия при ликвидации ЧС

11.09.2018 14:25 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

На полигоне "Скальный город-Астана" в урочище Тамгалы Тас в Алматинской области во вторник завершилось двухдневное тактико-специальное учение ОДКБ "Скала-2018", сообщила пресс-служба комитета по ЧС МВД Казахстана.

В учении приняли участие спасательные подразделения из Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Всего - 633 пожарных и спасателей, 151 единица специальной техники, 5 вертолетов, информировали в пресс-службе.

"В целом, маневры спасательных подразделений шести стран показали, что совместные силы способны успешно взаимодействовать при ликвидации чрезвычайных ситуаций", - подчеркнули в казахстанском ведомстве.

По информации пресс-службы, в первый день в формате командно-штабной игры организована работа оперативного штаба по отработке действий при угрозе и возникновении землетрясения, уточнению сил и средств группировки спасательных подразделений государств-членов ОДКБ.

Во второй день - практическая часть учений на базовом полигоне, где для отработки было определено девять учебных мест, на которых имитировалась ЧС различных видов. Каждое из мест имело свое предназначение, этапы и условия прохождения, рассказали в пресс-службе.

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На полигоне "Скальный город-Астана" в урочище Тамгалы Тас в Алматинской области во вторник завершилось двухдневное тактико-специальное учение ОДКБ "Скала-2018",...
 
Новости дня
Новости разные
 
EPAM Systems третий год подряд один из крупнейших работодателей в украинской IT-отрасли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика