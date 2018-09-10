Спасатели стран ОДКБ на учении в Казахстане продемонстрировали способность успешного взаимодействия при ликвидации ЧС

На полигоне "Скальный город-Астана" в урочище Тамгалы Тас в Алматинской области во вторник завершилось двухдневное тактико-специальное учение ОДКБ "Скала-2018", сообщила пресс-служба комитета по ЧС МВД Казахстана.

В учении приняли участие спасательные подразделения из Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Всего - 633 пожарных и спасателей, 151 единица специальной техники, 5 вертолетов, информировали в пресс-службе.

"В целом, маневры спасательных подразделений шести стран показали, что совместные силы способны успешно взаимодействовать при ликвидации чрезвычайных ситуаций", - подчеркнули в казахстанском ведомстве.

По информации пресс-службы, в первый день в формате командно-штабной игры организована работа оперативного штаба по отработке действий при угрозе и возникновении землетрясения, уточнению сил и средств группировки спасательных подразделений государств-членов ОДКБ.

Во второй день - практическая часть учений на базовом полигоне, где для отработки было определено девять учебных мест, на которых имитировалась ЧС различных видов. Каждое из мест имело свое предназначение, этапы и условия прохождения, рассказали в пресс-службе.