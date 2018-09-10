Прогноз по белорусскому рублю к USD, EUR, RUB на текущую неделю

Белорусский рубль в последние дни находится в резком пике против основных валют. Сейчас против него практически все. Общее напряжение на рынках рисковых активов и валют развивающихся стран. Снижение российского рубля из-за ожидания новых санкций США. Рост на Форексе индекса доллара США DX в район 95,5 п. в преддверии повышения ставок ФРС.

Кроме того, есть и внутренние белорусские причины. Замедление темпов роста экономики РБ в 2 и 3 кварталах 2017 г. во многом связано с ослаблением российского рубля. Оно приводит к уменьшению валютной выручки экспортеров из Беларуси. Поэтому есть условия для сдерживания курса национальной валюты, происходившего в последние месяцы.

Все это в совокупности способно еще более ослабить белорусский рубль.

С точки зрения внешних событий в экономическом календаре на текущей неделе важный день - четверг 13 сентября. В США выйдут данные по потребительской инфляции, способные повлиять на доллар. И состоится заседание Европейского Центробанка, способное конкретизировать перспективы денежной политики ЕЦБ и курса евро. В пятницу 14 сентября состоится заседание ЦБ России. Даже если он не поднимет свою ключевую ставку, что представляется наиболее вероятным сценарием, регулятор может обозначить более жесткую риторику, чтобы предотвратить падение рубля.

Технически важно то, что котировки доллара к белорусу, как мы и предполагали на прошлой неделе , превысили принципиальный уровень 2.1140 BYN. Сейчас следующей целью и ограничением роста выступает уровень 2.2062, а рубеж 2.1000-2.1140 является поддержкой при возможной коррекции.

Европейская валюта, находящаяся в относительной слабости против доллара, по этой причине и к белорусскому рублю растёт медленнее американца. Тем не менее и обозначенная нами на прошлой неделе цель 2.4600 BYN преодолена. Сейчас, на рубеже 2.4866 есть стремление к достижению 2.5100. А поддержкой снизу при коррекции выступает уровень 2.4450.

Ослабление белоруса к российскому рублю может продолжиться, и целью данного снижения выступает уровень 0.0300. Здесь многое может определиться в зависимости от решений российского ЦБ.

Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК Телетрейд