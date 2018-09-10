ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прогноз по белорусскому рублю к USD, EUR, RUB на текущую неделю

11.09.2018 16:33 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Белорусский рубль в последние дни находится в резком пике против основных валют. Сейчас против него практически все. Общее напряжение на рынках рисковых активов и валют развивающихся стран. Снижение российского рубля из-за ожидания новых санкций США. Рост на Форексе индекса доллара США DX в район 95,5 п. в преддверии повышения ставок ФРС.

Кроме того, есть и внутренние белорусские причины. Замедление темпов роста экономики РБ в 2 и 3 кварталах 2017 г. во многом связано с ослаблением российского рубля. Оно приводит к уменьшению валютной выручки экспортеров из Беларуси. Поэтому есть условия для сдерживания курса национальной валюты, происходившего в последние месяцы.

Все это в совокупности способно еще более ослабить белорусский рубль.

С точки зрения внешних событий в экономическом календаре на текущей неделе важный день - четверг 13 сентября. В США выйдут данные по потребительской инфляции, способные повлиять на доллар. И состоится заседание Европейского Центробанка, способное конкретизировать перспективы денежной политики ЕЦБ и курса евро. В пятницу 14 сентября состоится заседание ЦБ России. Даже если он не поднимет свою ключевую ставку, что представляется наиболее вероятным сценарием, регулятор может обозначить более жесткую риторику, чтобы предотвратить падение рубля.

Технически важно то, что котировки доллара к белорусу, как мы и предполагали на прошлой неделе, превысили принципиальный уровень 2.1140 BYN. Сейчас следующей целью и ограничением роста выступает уровень 2.2062, а рубеж 2.1000-2.1140 является поддержкой при возможной коррекции.

Европейская валюта, находящаяся в относительной слабости против доллара, по этой причине и к белорусскому рублю растёт медленнее американца. Тем не менее и обозначенная нами на прошлой неделе цель 2.4600 BYN преодолена. Сейчас, на рубеже 2.4866 есть стремление к достижению 2.5100. А поддержкой снизу при коррекции выступает уровень 2.4450.

Ослабление белоруса к российскому рублю может продолжиться, и целью данного снижения выступает уровень 0.0300. Здесь многое может определиться в зависимости от решений российского ЦБ.

Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК Телетрейд

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 74
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский рубль в последние дни находится в резком пике против основных валют. Сейчас против него практически все. Общее напряжение на рынках рисковых активов и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Болельщик купил билеты на матч сборной, но его мест на стадионе «Динамо» не существует
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика