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Лукашенко назначил новых чиновников на места задержанных по делу «медиков»

11.09.2018 16:21 — Разное | БДГ  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал новые назначения в медицинской сфере.

Заместителем министра назначен Борис Андросюк, ранее возглавлявший санаторий «Белоруссия» в Ялте.

На пост главы предприятия «Белмедтехника» назначен Николай Куденьчук, экс-замначальника управления здравоохранения Гомельского облисполкома.

Директором предприятия «Белфармация» стала Валентина Игнатенко, ранее занимавшая могилевскую компанию «Фармация».

Напомним, 11 сентября на совещании Лукашенко заявил, что в медицинской сфере Беларуси накопились проблемы, которые необходимо срочно решать, не ограничиваясь новыми назначениями. Он констатировал, что коррупция в здравоохранении затронула всю вертикаль, и уже возбуждено 95 уголовных дел.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал новые назначения в медицинской сфере. Заместителем министра назначен Борис Андросюк, ранее возглавлявший...
 
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