Лукашенко назначил новых чиновников на места задержанных по делу «медиков»

Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал новые назначения в медицинской сфере.

Заместителем министра назначен Борис Андросюк, ранее возглавлявший санаторий «Белоруссия» в Ялте.

На пост главы предприятия «Белмедтехника» назначен Николай Куденьчук, экс-замначальника управления здравоохранения Гомельского облисполкома.

Директором предприятия «Белфармация» стала Валентина Игнатенко, ранее занимавшая могилевскую компанию «Фармация».