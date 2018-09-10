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Лукашенко назначил новых чиновников на места задержанных по делу «медиков»
Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал новые назначения в медицинской сфере.
Заместителем министра назначен Борис Андросюк, ранее возглавлявший санаторий «Белоруссия» в Ялте.
На пост главы предприятия «Белмедтехника» назначен Николай Куденьчук, экс-замначальника управления здравоохранения Гомельского облисполкома.
Директором предприятия «Белфармация» стала Валентина Игнатенко, ранее занимавшая могилевскую компанию «Фармация».
Напомним, 11 сентября на совещании Лукашенко
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Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал новые назначения в медицинской сфере. Заместителем министра назначен Борис Андросюк, ранее возглавлявший...
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