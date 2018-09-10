На заседании исполкома рассмотрен вопрос об организации питания детей

На минувшей неделе состоялось заседание Хотимского районного исполнительного комитета под руководством Дмитрия Рубана, председателя Хотимского райисполкома. В рамках заседания был рассмотрен вопрос «Об организации питания обучающихся в учреждениях образования Хотимского района».

Как отметил докладчик Максим Раков, начальник отдела по образованию, спорту и туризму райисполкома, вопрос организации питания в учреждениях образования является одним из наиболее приоритетных. Максим Александрович констатировал, что учащиеся 1-4 классов городской местности, 1-11 классов сельской местности, учащиеся с особенностями психофизического развития, дети, находящиеся в социально опасном положении, обеспечиваются бесплатным одноразовым питанием; учащиеся из малообеспеченных и многодетных семей, дети-инвалиды – бесплатным двухразовым и трехразовым питанием в зависимости от длительности пребывания в учреждении.

Учащиеся 5-11 классов школ райцентра, которым не предусмотрено питание за счет бюджетных средств, обеспечиваются питанием за родительскую плату.

На протяжении последних лет охват питанием обучающихся в районе составляет 98 %.

В 2018 году на приобретение холодильного оборудования, кухонной и столовой посуды израсходовано 3351,08 рубля. На всех пищеблоках к началу учебного года (2018/2019) проведены косметические ремонты, отремонтированы и установлены вентиляции, оборудованы душевые для сотрудников (израсходовано 4300 рублей).

Во всех учреждениях района внедрена компьютерная программа расчета меню по учету и контролю за качеством питания.

Отделом проведена процедура закупок продовольственных товаров на 2018 год. Транспортом поставщиков непосредственно в учреждения образования района доставляются овощи, фрукты, птица, рыба.

Выполнение натуральных норм питания в районе по основным продуктам питания в учреждениях общего среднего образования составляет 93%, в учреждениях дошкольного образования – 90%. Денежные нормы расходов на питание выполняются ежемесячно на 100%.

Мониторинг организации питания в учреждениях образования проводятся постоянно. Результаты рассматриваются на советах отдела, совещаниях при начальнике отдела. За выявленные нарушения в организации питания по результатам надзорных мероприятий за текущий период 2018 года приняты меры дисциплинарного взыскания к технологу отдела, 6 руководителям, 12 работникам пищеблоков.

“В 2018 году по сравнению с 2017 отмечается положительная тенденция к снижению количества нарушений в учреждениях образования, – отметила Арпине Мкртчян, главный санитарный врач района. – Так, за истекший период 2018 года не выявлялись нарушения в части: отсутствия документов, удостоверяющих качество и безопасность пищевых продуктов и несоблюдения сроков годности пищевых продуктов; технологии приготовления блюд; несоблюдения санитарно-противоэпидемического режима”.

В тоже время Арпине Павликовна отметила, что проблемы организации качественного и безопасного питания детей в учреждениях образования все же имеются. Например, в уже минувшем учебном году в некоторых учреждениях образования были установлены факты невыполнения норм питания по отдельным видам продуктов, имели место невыполнения рекомендуемого объема блюд, допущены нарушения в части не соблюдения условий хранения пищевых продуктов.

Однако, как констатировала главный санврач, это были единичные факты и повторных нарушений центр гигиены и эпидемиологии не выявлял. При этом она также заметила, что все рекомендации санитарной службы учреждения образования выполняли своевременно и на 100%.

При обсуждении вопроса, председатель райисполкома Дмитрий Рубан попросил санитарную службу контролировать процесс организации питания детей очень тщательно, обратив внимание, что это тема актуальна, ведь она связана со здоровьем дошкольников и школьников района. Одновременно, глава района заметил, что контролировать процесс обязаны не только специалисты центра гигиены и эпидемиологии, но и, в первую очередь, руководители учреждений образования на местах. “Поварам, работникам пищеблоков не следует ждать, когда придут санврачи и научат “правильно работать”, а качественно исполнять свои должностные обязанности. Не просто готовить вкусную еду, но и, что очень важно, соблюдать чистоту на пищеблоках, придерживаться технологии приготовления пищи и контролировать условия хранения пищевых продуктов”, — сказал Дмитрий Михайлович.

Исходя из важности вопроса, он поставил задачу перед главным санитарным врачем Хотимского района ежемесячно докладывать на оперативном совещании информацию о ситуации с организацией питания несовершеннолетних в учреждениях образования. “Не стоит напоминать к каким последствиям может привести некачественное питание. А потому мы, взрослые, должны быть на страже здоровья детей”, — подытожил руководитель района.

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Кроме вопроса питания детей, председатель райисполкома уделил внимание вопросу стоянки автомобилей около детского сада №2. “Обращение по данному вопросу поступило ко мне, как к руководителю района, на одном из единых дней информирования. Он был изучен. Около здания детского сада есть возможность обустроить автомобильную стоянку. На данный момент готовится проектно-сметная документация, а в 2019 году будут сделаны практические работы”, — довел информация Дмитрий Михайлович. Пока же он поручил отделу ГАИ особо контролировать соблюдение правил дорожной безопасности водителями, которые привозят или забирают малышню из дошкольного учреждения.

Анна МАВИЧ.

Фото Дмитрия ЛАМЕКИНА