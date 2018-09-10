ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На заседании исполкома рассмотрен вопрос об организации питания детей

11.09.2018 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

На минувшей неделе состоялось заседание Хотимского районного исполнительного комитета под руководством Дмитрия Рубана, председателя Хотимского райисполкома. В рамках заседания был рассмотрен вопрос «Об организации питания обучающихся в учреждениях образования Хотимского района».

Как отметил докладчик Максим Раков, начальник отдела по образованию, спорту и туризму райисполкома, вопрос организации питания в учреждениях образования является одним из наиболее приоритетных. Максим Александрович констатировал, что учащиеся 1-4 классов городской местности, 1-11 классов сельской местности, учащиеся с особенностями психофизического развития, дети, находящиеся в социально опасном положении, обеспечиваются бесплатным одноразовым питанием; учащиеся из малообеспеченных и многодетных семей, дети-инвалиды – бесплатным двухразовым и трехразовым питанием в зависимости от длительности пребывания в учреждении.
Учащиеся 5-11 классов школ райцентра, которым не предусмотрено питание за счет бюджетных средств, обеспечиваются питанием за родительскую плату.
На протяжении последних лет охват питанием обучающихся в районе составляет 98 %.
В 2018 году на приобретение холодильного оборудования, кухонной и столовой посуды израсходовано 3351,08 рубля. На всех пищеблоках к началу учебного года (2018/2019) проведены косметические ремонты, отремонтированы и установлены вентиляции, оборудованы душевые для сотрудников (израсходовано 4300 рублей).
Во всех учреждениях района внедрена компьютерная программа расчета меню по учету и контролю за качеством питания.
Отделом проведена процедура закупок продовольственных товаров на 2018 год. Транспортом поставщиков непосредственно в учреждения образования района доставляются овощи, фрукты, птица, рыба.
Выполнение натуральных норм питания в районе по основным продуктам питания в учреждениях общего среднего образования составляет 93%, в учреждениях дошкольного образования – 90%. Денежные нормы расходов на питание выполняются ежемесячно на 100%.
Мониторинг организации питания в учреждениях образования проводятся постоянно. Результаты рассматриваются на советах отдела, совещаниях при начальнике отдела. За выявленные нарушения в организации питания по результатам надзорных мероприятий за текущий период 2018 года приняты меры дисциплинарного взыскания к технологу отдела, 6 руководителям, 12 работникам пищеблоков.
“В 2018 году по сравнению с 2017 отмечается положительная тенденция к снижению количества нарушений в учреждениях образования, – отметила Арпине Мкртчян, главный санитарный врач района. – Так, за истекший период 2018 года не выявлялись нарушения в части: отсутствия документов, удостоверяющих качество и безопасность пищевых продуктов и несоблюдения сроков годности пищевых продуктов; технологии приготовления блюд; несоблюдения санитарно-противоэпидемического режима”.
В тоже время Арпине Павликовна отметила, что проблемы организации качественного и безопасного питания детей в учреждениях образования все же имеются. Например, в уже минувшем учебном году в некоторых учреждениях образования были установлены факты невыполнения норм питания по отдельным видам продуктов, имели место невыполнения рекомендуемого объема блюд, допущены нарушения в части не соблюдения условий хранения пищевых продуктов.
Однако, как констатировала главный санврач, это были единичные факты и повторных нарушений центр гигиены и эпидемиологии не выявлял. При этом она также заметила, что все рекомендации санитарной службы учреждения образования выполняли своевременно и на 100%.
При обсуждении вопроса, председатель райисполкома Дмитрий Рубан попросил санитарную службу контролировать процесс организации питания детей очень тщательно, обратив внимание, что это тема актуальна, ведь она связана со здоровьем дошкольников и школьников района. Одновременно, глава района заметил, что контролировать процесс обязаны не только специалисты центра гигиены и эпидемиологии, но и, в первую очередь, руководители учреждений образования на местах. “Поварам, работникам пищеблоков не следует ждать, когда придут санврачи и научат “правильно работать”, а качественно исполнять свои должностные обязанности. Не просто готовить вкусную еду, но и, что очень важно, соблюдать чистоту на пищеблоках, придерживаться технологии приготовления пищи и контролировать условия хранения пищевых продуктов”, — сказал Дмитрий Михайлович.
Исходя из важности вопроса, он поставил задачу перед главным санитарным врачем Хотимского района ежемесячно докладывать на оперативном совещании информацию о ситуации с организацией питания несовершеннолетних в учреждениях образования. “Не стоит напоминать к каким последствиям может привести некачественное питание. А потому мы, взрослые, должны быть на страже здоровья детей”, — подытожил руководитель района.
***
Кроме вопроса питания детей, председатель райисполкома уделил внимание вопросу стоянки автомобилей около детского сада №2. “Обращение по данному вопросу поступило ко мне, как к руководителю района, на одном из единых дней информирования. Он был изучен. Около здания детского сада есть возможность обустроить автомобильную стоянку. На данный момент готовится проектно-сметная документация, а в 2019 году будут сделаны практические работы”, — довел информация Дмитрий Михайлович. Пока же он поручил отделу ГАИ особо контролировать соблюдение правил дорожной безопасности водителями, которые привозят или забирают малышню из дошкольного учреждения.

Анна МАВИЧ.
Фото Дмитрия ЛАМЕКИНА

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На минувшей неделе состоялось заседание Хотимского районного исполнительного комитета под руководством Дмитрия Рубана, председателя Хотимского райисполкома. В...
 
Новости дня
Новости разные
 
Прогноз по белорусскому рублю к USD, EUR, RUB на текущую неделю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика