На понедельник, 10 сентября, по данным управления по сельскому хозяйству и продовольствию Хотимского райисполкома в районе предприятиями агропромышленного комплекса было убрано 22,5% площадей, занятых под “королеву полей”. Это 922 га.

Это в целом по райну. Тогда, как, например, на утро начала трудовой недели труженики ОАО “Хотимский Технокомплекс” убрали уже более 34% от запланированных площадей.

Учитывая темпы работ, на 13 октября в районе убрано не менее четверти от запланированных под уборку площадей. Наивысшую урожайность кукурузы получили в ОАО “Октябрь-Березки” – 393 ц/га. На второй позиции ОАО “Батаево” – 347 ц/га.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Хотимском районе убрано 25% площадей, занятых под кукурузу На понедельник, 10 сентября, по данным управления по сельскому хозяйству и продовольствию Хотимского райисполкома в районе предприятиями агропромышленного...