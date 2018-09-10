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В Хотимском районе убрано 25% площадей, занятых под кукурузу
11.09.2018 — Разное | Новости Хотимска
На понедельник, 10 сентября, по данным управления по сельскому хозяйству и продовольствию Хотимского райисполкома в районе предприятиями агропромышленного комплекса было убрано 22,5% площадей, занятых под “королеву полей”. Это 922 га.
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На понедельник, 10 сентября, по данным управления по сельскому хозяйству и продовольствию Хотимского райисполкома в районе предприятиями агропромышленного...
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