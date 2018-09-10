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В Хотимском районе убрано 25% площадей, занятых под кукурузу

11.09.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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На понедельник, 10 сентября, по данным управления по сельскому хозяйству и продовольствию Хотимского райисполкома в районе предприятиями агропромышленного комплекса было убрано 22,5% площадей, занятых под “королеву полей”. Это 922 га.
Это в целом по райну. Тогда, как, например, на утро начала трудовой недели труженики ОАО “Хотимский Технокомплекс” убрали уже более 34% от запланированных площадей.
Учитывая темпы работ, на 13 октября в районе убрано не менее четверти от запланированных под уборку площадей. Наивысшую урожайность кукурузы получили в ОАО “Октябрь-Березки” – 393 ц/га. На второй позиции ОАО “Батаево” – 347 ц/га.

 
 
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На понедельник, 10 сентября, по данным управления по сельскому хозяйству и продовольствию Хотимского райисполкома в районе предприятиями агропромышленного...
 
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