Фермер Александр Костенко уверен, что земледелие у нас в крови

Есть люди, которые всей душой стремятся в города, а есть такие, которые этой самой душой прикипели к родной земле, да так сильно, что без нее себя не представляют. Один из таких – Александр Костенко, глава КФХ «ЭдемЭкоТур».

Александра Сергеевича застал за уборкой соломы с полей. Несмотря на сильную занятость, он смог мне уделить несколько минут для беседы.

— Осенняя погода очень неустойчивая и непредсказуемая, — рассказывает глава КФХ. – Поэтому из каждой минуты нужно выжимать максимум пользы. После уборки зерновых, в которой комбайном мне помог коллега, осталась солома. Хорошая, травянистая (целенаправленно не проводилась химпрополка, прим. авт.), которая пойдет на корм животным. Хотел ее убрать с помощью рулонного пресс-подборщика, но, к моему сожалению, он сломался. Пришлось в экстренном порядке искать альтернативу. Так был приобретен польский тюковый пресс-подборщик. Впечатления от работы с новым агрегатом только самые положительные: тюки получаются небольшие, аккуратные, для их погрузки не требуется спецтехника, а это существенная экономия времени и ресурсов. Помощь в погрузке мне оказывают три помощника, которые вошли в мое положение, и, не считаясь с личным временем, пришли на помощь. Обидно будет их не упомянуть. Это: Иван Ващенко, Игорь Тихоненко и Владимир Никитин. Им отдельные слова благодарности.

В ближайших планах у Александра Сергеевича перепашка почвы и посев небольшого участка озимых зерновых культур.

Земельный участок всего лишь 13 га. Кто-то скажет, что это не так уж и много. Но стоит посмотреть, с какой любовью и по-хозяйски обработана эта земля.

— Фермерство – занятие не простое, но интересное, — уверен Александр Костенко. – Мне нравится быть хозяином, работать на своей родной земле, а, главное, приносить пользу. У каждого бывают ошибки, порой, их совершаю и я, но это нормально, ведь именно так и приобретается опыт. Не спорится дело только у того, кто ничего не хочет делать. А если приложить чуток трудолюбия, капельку настойчивости, немного упорства, то все сложится, а труд будет приносить не только прибыль, но и радость. Ведь у нас, у славян, земледелие в крови.

Дмитрий ЛАМЕКИН.

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