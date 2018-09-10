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Следователи Хотимщины отмечают профессиональный праздник

11.09.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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В среду исполняется 7 лет со дня подписания Президентом РБ Указа об образовании нового правоохранительного ведомства — Следственного комитета Республики Беларусь: это произошло 12 сентября 2011 года, а с 1 января 2012 года Следственный комитет начал свою деятельность.

Накануне праздничной даты нам удалось пообщаться с начальником Хотимского районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь Владимиром Шестерневым.
— Следственный комитет был создан Президентом страны как независимый следственный орган, объединивший в себе структуры, которые ранее вели уголовные дела. Его задача состоит не только в оперативном и объективном расследовании преступлений, но и в защите прав и законных интересов граждан. Не зря ведь девизом СК являются слова «Закон. Справедливость. Отечество». Это обязывает нас обеспечивать законность расследований. Иными словами, исключить случаи незаконного привлечения граждан к уголовной ответственности. Создание Следственного комитета в нашей стране — это огромный шаг вперед по соблюдению норм закона: это улучшило качество следствия, положительно отразилось на соблюдении материального и процессуального права, освободило следователей от влияния на местах, повысило их ответственность. Новое ведомство по сути объединило все структуры, которые раньше занимались ведением предварительного расследования. Перед Следственным комитетом в качестве первоочередной была поставлена задача повысить эффективность и качественный уровень досудебного уголовного производства. Решение таких задач под силу только профессионально грамотным, обладающим определенными деловыми и моральными качествами сотрудникам. И это вполне понятно, так как Следственный комитет — орган предварительного расследования, подчиненный непосредственно Президенту, а его сотрудники при исполнении служебных обязанностей являются представителями государственной власти.
— Владимир Владимирович, прошло семь лет с момента подписания Главой государства соответствующего Указа о создании Следственного комитета. Какие итоги работы можно уже подвести?
— За это время, можно сказать, мы стали совершенно «взрослыми». Сформированы и опробированы структуры Следственного комитета, приобретены определенные навыки в работе, сформировались коллективы. Жизнь не стоит на месте. Кто-то уходит, кто-то приходит и остается, возможно, навсегда. Влюбленных в свое нелегкое дело можно отличить от случайных людей за очень короткое время. Для истинно преданных этому делу сотрудников не существует понятий «не хочу», «не буду», «не могу».
— Расскажите подробнее о районном отделе.
— В нашем отделе работает 8 человек, в том числе 4 женщины. Всего у нас 5 следователей. Нелегкий кропотливый труд следователей нашего отдела неоднократно отмечался руководством управления Следственного комитета Республики Беларусь по Могилевской области.
— Расскажите, как сработал РОСК в течение восьми прошедших с начала текущего года месяцев?
— Всего же за данный период находилось в производстве следователей нашего отдела 63 уголовных дела. Из них передано прокурору для направления в суд 36.
— Какие же преступления совершаются больше всего? И чтобы вы посоветовали гражданам в целях сохранения своего имущества?
— На первом месте были и остаются пока кражи имущества. И в основном из жилищ (квартир) граждан. Воруют деньги, металл, мобильники, вещи из автомашин, которые ночуют под окном, а не в гараже. В последнее время участились кражи велосипедов из подъездов многоквартирных жилых домов. Кстати, кража — одно из самых трудно раскрываемых преступлений.
Далее идут такие преступления, как уклонение родителей от содержания своих детей. Речь идёт о так называемых «обязанных лицах», которые проходят по Декрету №18. Напомню, если такой гражданин не является на работу более 10 дней без уважительной причины, и эти прогулы стали причиной невыплаты средств государству за содержание детей, то, согласно ст. 174 УК РБ, это является уголовно наказуемым преступлением. Также мы расследуем преступления в отношении обвиняемых за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. За это время возбуждено 1 уголовное дело, связанное с неисполнением приговора суда в части лишения права заниматься определёнными видами деятельности. К последним относятся и случаи, когда, например, суд лишил человека водительских прав за управление транспортом в нетрезвом состоянии, а он снова сел за руль. Нелишним будет напомнить, что уголовно наказуемым считается действие лица, которое в течение года с момента привлечения к ответственности повторно было задержано за рулём транспортного средства в нетрезвом состоянии или отказалось от медицинского освидетельствования. Когда человек первый раз задержан нетрезвым за рулём, ему грозит лишь административная ответственность, за второй раз в течение года — уголовная. А после вступления в силу поправок в кодексы Республики Беларусь (в частности, ст. 61 УК РБ) — то и конфискация транспортного средства, на котором был задержан пьяный водитель.
Как я отметил выше, наиболее часто в районе совершаются кражи имущества. Чтобы уменьшить вероятность хищений, гражданам необходимо быть бдительней в отношении своей собственности. Люди у нас зачастую очень доверчивы и беспечны. Отлучаясь на короткое время, многие, особенно в сельской местности, оставляют свои дома незапертыми. Никогда нигде не стоит рассказывать незнакомым или малознакомым людям о том, что у вас есть дома из ценных вещей и где они лежат. Как и не стоит оставлять в своей машине, хоть и запертой на замок, дорогие вещи, да ещё на самом видном месте. Такая беспечность может стоить вам больших денег.
Пользуясь случаем хочу поздравить ветеранов следственных органов и своих коллег с профессиональным праздником, пожелать успехов и крепкого здоровья.

Дмитрий ДМИТРИЕВ

 
 
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В среду исполняется 7 лет со дня подписания Президентом РБ Указа об образовании нового правоохранительного ведомства — Следственного комитета Республики...
 
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