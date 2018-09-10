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Охрана природы предупреждает: мнимая «мимоза» угражает фауне Хотимщины

11.09.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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«Ой, это ж мимоза! Вон как красиво цветет! Зачем с ней бороться?» — в очередной раз слышим от землепользователей оправдание на замечание о необходимости принятия мер по борьбе с распространением и численностью «оккупанта земель» (согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 07.12.2016 № 1002).
Знакомьтесь – золотарник канадский.

По степени опасности для окружающей среды и благополучия человека он находится в одном ряду с борщевиком Сосновского. Золотарник канадский уже сегодня наносит большой урон не только природе Беларуси, но и лесному и сельскому хозяйству. Агрессивному распространению золотарника способствуют несколько факторов. Во-первых, в Беларуси он не встречает так называемых врагов из числа растений-конкурентов и насекомых. Во-вторых, каждый куст золотарника производит до ста тысяч семян, которые отличаются очень высокой всхожестью – до 95%.
В-третьих, корни золотарника вырабатывают ингибиторы – вещества, которые подавляют рост других растений. Вслед за этим исчезает большинство луговых насекомых, птиц, мелких млекопитающих. Таким образом, занимая любой участок, золотарник полностью изменяет его животный и растительный мир.
В сумме это дает картину стремительного захвата золотарником все новых земель. Положение усложняется тем, что животные, в том числе дикие, не едят золотарник. То есть занятые им территории нецелесообразно использовать как сенокосные и пастбищные земли.
Золотарник канадский быстро закрепляется на лугах, пастбищах, выгонах, мелиорированных болотах, пустырях, лесных опушках, вырубках. Еще одну угрозу несет заселение золотарником лесов, где он распространяется по опушкам и вырубкам. Корневая система вредителя продуцирует особые вещества-ингибиторы, которые губительно действуют на другие сорные растения. Поэтому там, где поселилось это растение, постепенно гибнут василек, ромашка, иван-чай, клевер, мятлик и прочие травки-муравки.
Зачастую на участках, которые были выжжены в период весенних поджогов, также обосновывается этот живучий сорняк — таким образом, он способен выжить даже взрослые кустарники. С таких территорий очень быстро уходят полезные бактерии, пернатые друзья, млекопитающие и насекомые.
Бороться с золотарником можно химическими и механическими методами. Скашивать опасный сорняк рекомендуется по мере отрастания до 15-20 см, то есть 3-4 раза за сезон. Альтернативой может быть однократное скашивание во второй половине августа до вызревания семян. В этом случае скошенные растения нужно обязательно утилизировать – сжечь или закомпостировать. Там, где золотарник занимает значительные площади, эффективным решением будет перепашка с подсевом многолетних злаков.
На приусадебных участках обязательно нужно срезать метелки (соцветия) до того, как они начнут буреть. Если этого не сделать, растение сможет сформировать семена, которые стремительно распространятся. Срезанные части растения необходимо утилизировать в компостной яме. При этом в компост нельзя выбрасывать сырое корневище – нужно сначала его измельчить и подсушить или сжечь.

Яна ДРАЧЁВА,
инспектор Хотимской
райинспекции природных ресурсов и охраны
окружающей среды

 
 
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