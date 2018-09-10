Березовский райисполком информирует: ответы на вопросы граждан, которые чаще всего рассматриваются местными властями

Защита прав потребителей

В последнее время участились случаи обращения граждан в Березовский райисполком с просьбой помочь расторгнуть договор купли-продажи на дорогостоящий товар, который им «навязали» во время проведения презентаций «супер-посуды», «чудо-белья» или другого «волшебного товара», и вернуть его продавцу. Однако сделать это не всегда представляется возможным. И вот почему.

Как правило, субъекты торговли, осуществляющие торговлю по образцам, к которой относится реализация товаров во время проведения презентаций, действуют в правовом поле. В большинстве случаев на реализуемые товары имеются необходимые документы, подтверждающие их безопасность и качество.

Имеющиеся в штате указанных субъектов торговли юристы разрабатывают договоры, которые не противоречат действующему законодательству, а специалисты по продажам, владеющие основами маркетинга и психологии, умеют красиво преподнести любой товар и убедить в его нужности, «заманивают» на презентации подарками, бесплатными обедами в основном пенсионеров.

Конечно, все это выглядит очень заманчиво. В то же время не следует забывать народную мудрость о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Прежде чем покупать и заключать договор, хорошо подумайте: нужна ли вам самая «распрекрасная» кастрюля или сковородка с «антипригарным» покрытием за 400-500 рублей, или стельки для обуви за 100 рублей, или постельное белье за 2000 рублей, даже если оно «антиаллергенное» и «препятствует инсультам, инфарктам и развитию остеохондроза»? Или лучше пойти в магазин и приобрести аналогичный товар по цене, меньшей в несколько раз? Тем самым вы обезопасите себя от недобросовестных продавцов, у которых только одна цель – это прибыль любой ценой.

Презентации и другие подобные мероприятия чаще всего проводят в отдаленных населенных пунктах, подальше от своего юридического адреса, склада или иного места, указанного в договоре купли-продажи для возврата товара. Для того чтобы затруднить покупателям возможность возвратить купленный товар, в договоре купли-продажи местом возврата объявлен не актовый зал, клуб или другое место, где была организована презентация, а город Брест, Минск, Гродно и т. д.

В большинстве случаев реализуемый таким образом товар является качественным, и вернуть (обменять) его, в соответствии со статьей 28 Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей», потребитель вправе, но в течение четырнадцати дней с момента передачи ему непродовольственного товара, если более длительный срок не объявлен продавцом, в месте приобретения или иных местах, объявленных продавцом, при условии, что товар не был в употреблении, сохранены его потребительские свойства и имеются доказательства приобретения его у данного продавца.

Кроме того, граждане должны помнить, что не все качественные товары можно вернуть продавцу. Не подлежат возврату метражные товары, белье, чулочно-носочные изделия, технически сложные товары бытового назначения, мебельные гарнитуры, предметы личной гигиены, посуда и принадлежности столовые и кухонные из полимерных материалов, контактирующие с пищевыми продуктами, и другие. Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену и возврату, утвержден постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14.06.2002 года №778 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей».

Если все-таки гражданин доверился недобросовестному продавцу, а потом пришел в себя и понял, что купил вещь, которая ему не нужна, особенно за «большие» деньги, и он не в состоянии оплачивать кредит или рассрочку, если ему предоставили неполную или недостоверную информацию о товаре, он должен знать, что расторгнуть договор купли-продажи и вернуть товар в установленные законодательством сроки он может лично или через доверенное лицо, а не почтовым переводом. В противном случае плату за товар взыщут через суд.

В последнее время под видом коммунальных служб к жителям района приходят продавцы фильтров для воды, представители компаний, обслуживающих пластиковые окна, ванны и сантехнику, обещают качественное и дешевое обслуживание. Имеют место случаи, когда за оказанную услугу предлагают заплатить 10 рублей, но, как оказывается впоследствии, согласно подписанному договору на обслуживание, окончательная сумма гораздо больше, и 10 рублей – это только первоначальный взнос.

Внимательно читайте договоры, прежде чем подписать! Ставя свою подпись в договоре, тем самым вы соглашаетесь со всеми его условиями и ценами на услуги и товары! А лучше не пускайте мошенников в свои дома и квартиры!

Работники ЖКХ и других коммунальных служб придут к вам по вашему вызову.

Обращаем внимание, что за консультацией и помощью по вопросам защиты прав потребителей граждане могут обратиться в отдел экономики Березовского райисполкома (г. Береза, ул. Красноармейская, 27, каб. 7; тел. 3-74-29).

Если конфликтная ситуация не разрешена в досудебном порядке, за защитой своих прав, возмещения в полном объеме убытков, вреда, причиненных вследствие недостатков товара (работы, услуги), в том числе на компенсацию морального вреда, гражданам следует обращаться с исковым заявлением в суд по месту жительства или нахождения истца или ответчика.

В соответствии с действующим законодательством потребители освобождаются от уплаты государственной пошлины по искам, связанным с нарушением их прав, предусмотренных законодательством о защите прав потребителей.

Социальная защита

Какой категории граждан может быть предоставлена государственная адресная социальная помощь?

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 9 января 2012 года №41 «О государственной адресной социальной помощи» государственная адресная социальная помощь (далее – ГАСП) предоставляется в виде:

ежемесячного и (или) единовременного социальных пособий;

социального пособия для возмещения затрат на приобретение подгузников (впитывающих трусиков), впитывающих простыней (пеленок), урологических прокладок (вкладышей) (далее – подгузники);

обеспечения продуктами питания детей первых двух лет жизни.

Ежемесячное социальное пособие предоставляется малообеспеченным гражданам и семьям, которые по объективным причинам имеют среднедушевой доход за последние 12 месяцев ниже бю-джета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ 213,67 руб.), при условии реализации семьей права на получение в соответствии с законодательством алиментов, пенсий, пособий.

Единовременное социальное пособие предоставляется семьям (гражданам), оказавшимся по объективным причинам в трудной жизненной ситуации, нарушающей нормальную жизнедеятельность, при условии, что их среднедушевой доход составляет не более 1,5 величины критерия нуждаемости (по состоянию на 01.08.2018 года – 320 руб. 51 коп.).

Социальное пособие для возмещения затрат на приобретение подгузников предоставляется независимо от величины среднедушевого дохода семьи (гражданина):

детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, имеющим IV степень утраты здоровья;

инвалидам I группы.

Нуждаемость в подгузниках определяется на основании индивидуальной программы реабилитации инвалида или заключения врачебно-консультационной комиссии.

ГАСП в виде обеспечения продуктами питания детей первых двух лет жизни предоставляется семьям, имеющим по объективным причинам среднедушевой доход ниже критерия нуждаемости.

Семьям при рождении и воспитании двойни или более детей такая помощь предоставляется независимо от величины среднедушевого дохода.

Строительство

1. Где будет осуществляться строительство многоквартирных жилых домов и для какой категории граждан?

Строительство многоквартирных жилых домов в 2018–2019 годах предусмотрено в микрорайоне Северный на улице Любарского

в г. Березе. Строительство будет осуществляться как для граждан, состоящих на учете в улучшении жилищных условий, так и для граждан, не состоящих на таком учете.

2. Какие категории граждан имеют внеочередное право на получение адресной субсидии согласно Указу Президента Республики Беларусь от 4.07.2017 года №240 «О государственной поддержке при строительстве (реконструкции) жилых помещений»?

Право на внеочередное получение субсидии имеют:

граждане, являющиеся нанимателями жилых помещений социального пользования государственного жилищного фонда, предоставленных им в соответствии с законодательными актами как детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в отношении которых принято решение об эмансипации или которые вступили в брак, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

трудоспособные совершеннолетние члены семьи нанимателя жилого помещения по договору найма жилого помещения социального пользования государственного жилищного фонда в случае его смерти или выезда на постоянное проживание в другое жилое помещение, не имеющие во владении и пользовании жилого помещения государственного жилищного фонда на основании договора найма либо в собственности другого жилого помещения в данном населенном пункте общей площадью 15 кв. метров и более на одного человека;

многодетные семьи;

граждане, в составе семей которых имеются дети-инвалиды, а также инвалиды с детства I и II группы;

граждане из числа заболевших и перенесших лучевую болезнь, вызванную последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, инвалидов, в отношении которых установлена причинная связь увечья или заболевания, приведших к инвалидности, с катастрофой на Чернобыльской АЭС, другими радиационными авариями;

ветераны боевых действий на территории других государств;

граждане, проживающие в жилых помещениях, признанных в установленном порядке не пригодными для проживания;

совершеннолетние молодые граждане, являющиеся лауреатами Специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов и (или) Специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Под молодыми гражданами в настоящем Указе понимаются лица в возрасте до 31 года;

граждане, уволенные с военной службы, службы в Следственном комитете, Государственном комитете судебных экспертиз, органах внутренних дел, органах финансовых расследований Комитета государственного контроля, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям (далее – военная служба), службы в органах прокуратуры по возрасту, состоянию здоровья, в связи с сокращением численности или штата работников (в связи с проведением организационно-штатных мероприятий), в том числе реализовавшие свое право на постановку на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту жительства в течение 6 месяцев со дня увольнения с военной службы, службы в органах прокуратуры;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в отношении которых принято решение об эмансипации или которые вступили в брак, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Земельные вопросы

1. Как разрешить земельный спор?

Земельные споры, кроме споров, связанных с частной собственностью, разрешаются районным, городским или сельским исполнительным комитетом в соответствии с их компетенцией и (или) в судебном порядке.

Земельные споры, связанные с правом частной собственности на земельные участки, с наследованием земельных участков, споры между участниками совместного домовладения, лицами, имеющими капитальные строения (здания, сооружения) в общей собственности, и споры, связанные с возмещением убытков, разрешаются в судебном порядке.

Земельные споры рассматриваются по заявлению одной из заинтересованных сторон.

Земельный спор рассматривается в присутствии заинтересованных сторон (их представителей), а также лиц, в интересах которых установлены ограничения (обременения) прав на земельный участок, в том числе земельный сервитут, и иных заинтересованных лиц. Заинтересованные стороны и лица должны быть уведомлены о времени и месте рассмотрения земельного спора не позднее, чем за три дня до его рассмотрения.

Земельный спор должен быть рассмотрен не позднее одного месяца со дня поступления заявления, а спор, не требующий дополнительного изучения и проверки, – не позднее пятнадцати дней. При необходимости проведения специальной проверки, запроса дополнительных материалов районный, городской или сельский исполнительный комитет, в который поступило заявление, может продлить указанный срок, но не более чем на один месяц, одновременно уведомив об этом заявителя.

В случае неявки одной из сторон, если от нее не поступило заявления о рассмотрении земельного спора в ее отсутствие, рассмотрение земельного спора откладывается, а течение срока его рассмотрения приостанавливается. Неявка стороны без уважительных причин по повторному вызову не является препятствием для рассмотрения земельного спора.

Необходимые для рассмотрения земельного спора материалы подготавливаются районным, городским или сельским исполнительным комитетом.

Районный, городской или сельский исполнительный комитет, рассматривающий земельный спор, принимает решение, предусматривающее порядок его исполнения и меры по обеспечению восстановления нарушенных прав землепользователей, которое не позднее пяти рабочих дней направляется каждой из сторон, участвовавших в земельном споре.

Каждая из сторон, участвующих в земельном споре, имеет право знакомиться с материалами по предмету земельного спора, делать из них выписки или снимать копии, представлять документы и иные доказательства, заявлять ходатайства, давать устные и письменные объяснения, возражать против ходатайств и доводов другой стороны, получать копию решения по земельному спору и обжаловать его в вышестоящий исполнительный комитет или в суд в течение одного месяца со дня получения копии решения по земельному спору.

2. По каким причинам изымаются земельные участки, предоставленные для строительства домов?

В соответствии с Кодексом Республики Беларусь о земле земельные участки, предоставленные для строительства и обслуживания одноквартирных, блокированных жилых домов, могут быть изъяты в следующих случаях:

в случае смерти гражданина и признания наследства выморочным;

при обращении взыскания на заложенный земельный участок;

при признании земельного участка бесхозяйным;

при неуплате земельного налога по истечении двух налоговых периодов;

при использовании земельного участка не по целевому назначению;

если гражданин в течение одного года со дня государственной регистрации создания земельного участка и возникновения права на него либо в течение иного срока, установленного решением государственного органа, осуществляющего государственное регулирование и управление в области использования и охраны земель, принятым в соответствии с законодательными актами, не приступил к занятию данного участка;

при неосуществлении мероприятий по охране земель, указанных в части первой статьи 89 настоящего Кодекса;

при несоблюдении наследниками установленного срока для обращения в соответствующую организацию по государственной регистрации за государственной регистрацией перехода права частной собственности, права пожизненного наследуемого владения на переданный по наследству земельный участок.

Здравоохранение

Что изменится в оказании медицинской помощи пациентам Белоозерской городской больницы после реорганизации финансово-экономической службы больницы?

Реорганизация финансово-экономической службы Белоозерской городской больницы не изменит качества оказания медицинской помощи населению обслуживаемой территории.

Объединение финансово-экономической службы позволит исключить дублирующие функции, упорядочить финансирование расходов на нужды здравоохранения района и не повлечет сокращения штатной численности медицинских работников.