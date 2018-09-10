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“Триумф “New friends”. Завершился очередной летний сезон паб-квиза «Игры разума»

11.09.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)  
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Жаркий финал «Игр разума» прошел 29 августа. «New friends» закрепили предыдущие успехи итоговой победой и стали лучшей командой сезона, набрав в сумме 137 баллов!

«Березка International» и «Эдельвейс» вели борьбу за вторую строчку в сезоне, поэтому обе команды были максимально мотивированы. Но совершенно зеркальная игра двух коллективов заставила в этот вечер присудить им обоим третьи места. Таким образом, в сезоне «Березка» со своими 116 баллами отстояла «серебро», а «Эдельвейс» занял третье почетное место на пьедестале – 110 баллов.

За четвертую строчку в сезоне боролись «Водяной» и одноклубники чемпионов – «Новые друзья 3». «Водяной» собрал на решающую игру «дримтим», добыв второе место на финале и четвертое в сезоне (88 баллов). А «Новые друзья 3», став «спасателями от «гроба» в вопросе про биатлониста, замкнули первую пятерку и на финальной игре, и в сезоне (87 баллов).

С результатами остальных команд вы можете ознакомиться на странице «Игр разума» «Вконтакте».

Старт нового сезона намечен на 13 сентября. До встречи!

Три вопроса с последних «Игр разума»  для читателей «Маяка»:

1. Вашингтон Ирвинг утверждает, что у каждого человека существует необычный «режущий инструмент». Он нисколько не притупляется от частого использования, напротив  – делается все острее. Что это за «инструмент»?

2. Согласно шутке: ОН радовался черной пятнице до того, как это стало мейнстримом. Назовите ЕГО.

3. Судя по названию, коктейль из шампанского и ликера бьет по голове и немедленно подкашивает ноги. Какими тремя словами называется этот коктейль?

Ответы на вопросы, опубликованные в «Маяке» за 18 августа.

1. Дождь. 2. Инфузория. 3. Сочи 2014 г. (Олимпийское кольцо)

Фото Сергея СВИДЕРСКОГО.

 

 
 
Ссылка на источник 89
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Жаркий финал «Игр разума» прошел 29 августа. «New friends» закрепили предыдущие успехи итоговой победой и стали лучшей командой сезона, набрав в сумме 137 баллов!
 
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