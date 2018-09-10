64% бюджетных денег на поддержку ветеранских организаций ушло их руководителям

64% средств, выделенных в 2018 году из бюджета на помощь ветеранским организациям, ушло на поощрение руководителей общественных организаций. Эту цифру опубликовал проект «Кошт урада» в твиттере.

Авторы не указали, на какие данные ссылались, но, видимо, это была статистика от Министерства труда и социальной защиты. Вот здесь ведомство рассказало о государственной социальной поддержке в 2018 году. По данным на 1 июля, местые госорганы помогли 512 ветеранским организациям, профинансировав их мероприятия на сумму 891,6 тысяч рублей. Из них 573,5 тысячи (64%) ушло на поощрение руководителей общественных объединений. В итоге каждая организация в среднем получила 621 рубль поддержки (маленькая неточность в данных от «Кошт урада» – они написали 612 рублей. Правда, ветеранам от этого лучше или хуже не стало).

Казалось, это уже дно, но вдруг раздался стук снизу pic.twitter.com/e1uhL4wI7f — Нашы грошы (@Naszy_hroszy) 11 сентября 2018 г.