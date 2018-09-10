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64% бюджетных денег на поддержку ветеранских организаций ушло их руководителям
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64% средств, выделенных в 2018 году из бюджета на помощь ветеранским организациям, ушло на поощрение руководителей общественных организаций. Эту цифру опубликовал проект «Кошт урада» в твиттере.
Авторы не указали, на какие данные ссылались, но, видимо, это была статистика от Министерства труда и социальной защиты. Вот
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64% средств, выделенных в 2018 году из бюджета на помощь ветеранским организациям, ушло на поощрение руководителей общественных организаций. Эту цифру опубликовал...
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