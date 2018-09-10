Болельщик купил билеты на матч сборной, но его мест на стадионе «Динамо» не существует

Обновленный стадион «Динамо» продолжает удивлять своими казусами. На этот раз случилось такое – болельщик Илья купил билеты на матч сборной, но не нашел нужных мест на стадионе. Оказалось, их просто не существует. К счастью для Ильи, на матче не было аншлага, так что он по совету стюардов занял другие места, пишет «Трибуна».

«Это жесть! Приехал друг с Варшавы. Предложил ему сходить на футбол. Купил билеты на kvitki.by – сектор B18, верхняя трибуна, ряд 18, места 19-20. Пришли на стадион, мест не нашли. Стюарды искали, тоже не нашли. Сказали мне «Ну, так построен наш стадион» и предложили сесть на свободные места. А если бы стадион был полный, что тогда?» – возмутился болельщик. И снял видео в качестве доказательства сказанного.