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АНОНС: Спектакль «Неземные приключения»
11.09.2018 — Разное | Светлы шлях
В целях повышения качества обучения детей навыкам правильных действий в чрезвычайных ситуациях, пропаганды безопасного и здорового образа жизни, областным управлением МЧС инициирован показ спектакля Гродненского областного театра кукол «Неземные приключения» на тематику ОБЖ в Сморгонском районе.
Показ спектакля будет проходить:
Цена билета: 4 рубля.
По окончании представлений на улице возле городского Дома культуры будет проходить демонстрация аварийно-спасательной техники и оборудования.
Приходите, будет очень интересно и полезно!
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В целях повышения качества обучения детей навыкам правильных действий в чрезвычайных ситуациях, пропаганды безопасного и здорового образа жизни, областным...
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