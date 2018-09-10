АНОНС: Спектакль «Неземные приключения»

В целях повышения качества обучения детей навыкам правильных действий в чрезвычайных ситуациях, пропаганды безопасного и здорового образа жизни, областным управлением МЧС инициирован показ спектакля Гродненского областного театра кукол «Неземные приключения» на тематику ОБЖ в Сморгонском районе.

Показ спектакля будет проходить:

26 сентября в городском Доме культуры (ул. Ветеранов, 9) в 10.15 и 14.00 часов;

28 сентября в 09.00 часов в ГУО «Средняя школа №6 г.Сморгони» и в 11.00 часов в ГУО «Кревский ясли-сад-средняя школа».

Цена билета: 4 рубля.

По окончании представлений на улице возле городского Дома культуры будет проходить демонстрация аварийно-спасательной техники и оборудования.

Приходите, будет очень интересно и полезно!