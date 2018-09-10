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Опасный трюк: спецназ покидает подлодку через торпедный аппарат
Необычные кадры учений боевых пловцов в Средиземном море опубликовал
Внутри аппарата есть направляющие дорожки и обтюрирующие кольца, множество приборов со всевозможными шпинделями и зацепами, наварышами и прочими препятствиями для проползающего подводника. Некоторые поднимаются и фиксируются, а некоторые нет.
За давление внутри торпедного аппарата отвечает специальный клапан. Если давление в трубе аппарата не выровнять, то открыть переднюю крышку, даже на небольшой глубине, будет невозможно.
Маневры были посвящены борьбе с пиратами: российские моряки освободили судно, условно захваченное боевиками. Спецназовцам нужно было скрытно десантироваться на побережье и организовать его защиту.
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Спецназовцам нужно было скрытно десантироваться на побережье и организовать его защиту.
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