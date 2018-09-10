Опасный трюк: спецназ покидает подлодку через торпедный аппарат

Необычные кадры учений боевых пловцов в Средиземном море опубликовал телеканал «Россия 24». В частности в ролике показано, как бойцы сил специальных операций покидают дизель-электрическую подводную лодку через торпедный аппарат.

Видео: «Россия 24»

Внутри аппарата есть направляющие дорожки и обтюрирующие кольца, множество приборов со всевозможными шпинделями и зацепами, наварышами и прочими препятствиями для проползающего подводника. Некоторые поднимаются и фиксируются, а некоторые нет.

За давление внутри торпедного аппарата отвечает специальный клапан. Если давление в трубе аппарата не выровнять, то открыть переднюю крышку, даже на небольшой глубине, будет невозможно.

Маневры были посвящены борьбе с пиратами: российские моряки освободили судно, условно захваченное боевиками. Спецназовцам нужно было скрытно десантироваться на побережье и организовать его защиту.