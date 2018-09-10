«Мы создаем будущее»: Минск принимает космический форум

В Минске проходит космический конгресс, в котором принимают участие около сотни человек из разных стран. За работой форума наблюдал корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

Официальная часть конгресса прошла здесь, в центре «БелЭкспо» напротив Дворца независимости. Сюда участники приехали еще с утра. Для делегатов развернули выставку, где можно было ознакомиться с историей Беларуси, ее успехами в области космических исследований.

В церемонии открытия принял участие и глава белорусского государства. В своем приветственном слове Александр Лукашенко подчеркнул, что самая главная задача всех космических технологий – делать жизни человека лучше, комфортнее и безопаснее.

«Кому, как не вам, участникам космических экспедиций, знать, что лишь с линии орбиты можно увидеть, какая маленькая и хрупкая наша планета в масштабах Вселенной. Только взглянув в иллюминатор, можно осознать, что она наш общий дом, забота о котором – на плечах всей современной цивилизации, каждого человека. Там, на высоте сотен километров, особенно понятно, что мы все дети Земли, одна семья. И мы все в ответе за будущее этого клочка Вселенной», – заявил президент.

Лукашенко и делегатов форума поприветствовал экипаж МКС прямо с орбиты, причем на белорусском языке. Космонавты отметили, что у Конгресса очень правильная миссия – популяризация темы космоса среди молодежи. К слову, сам форум проходит под девизом «Мы создаем космическое будущее». В нем принимает участие более 200 делегатов из 18 стран. Причем много и тех, кто сам побывал на орбите. Они приехали в Минск рассказать о своих полетах, поделиться впечатлениями.

«Мир людей, которые летают в космос, невелик. И этот конгресс – возможность пообщаться. С коллегами, с которыми ты был на орбите, с ветеранами уважаемыми. И это здорово», – считает летчик-космонавт, Герой Российской Федерации Олег Новицкий .

«Это очень необычные условия для человека. Ты многое должен уметь. И хорошо, когда тебе удается там делать свою работу хорошо. Ну, и вид там потрясающий. Не так много людей видели Землю с орбиты. И многие космонавты по возвращению говорят, что Земля не такая уж и большая», – рассказал космонавт, Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации Сергей Крикалев.

Неудивительно, что 31-й космический форум проходит в Беларуси. Конгресс проводят в странах, которые вырастили космонавтов. Тот же Новицкий, Коваленок, Климук. Все они родом из Беларуси. Кроме того, учитывается статус государства. А Беларусь с 2012 года официально – космическая держава. У страны есть свой спутник дистанционного зондирования земли. А с прошлого года началось создание второго спутника с более высоким оптическим разрешением.

Официальная часть форума завершена. Сейчас делегаты принимают участие в научных конференциях. Например, обсуждают возможность выхода человека за пределы околоземной орбиты. Или как невесомость воздействует на клетки человека. Поговорят и о возрождении лунной программы. Помимо участия в самом форуме, именитые гости посетят белорусские школы, университеты. Завершится конгресс в пятницу – в этот день гости заложат Аллею космонавтов в минском Ботаническом саду.