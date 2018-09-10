Мининфо предлагает идентифицировать комментаторов по номеру телефона

Пользователи будут обязаны идентифицироваться на интернет-ресурсах, указав личный номер телефона. Министерство информации разработало отдельный документ об этом.

Проект постановления правительства вынесен на общественное обсуждение на Национальном правовом интернет-портале Республики Беларусь . Документ называется «Об утверждении Положения о порядке предварительной идентификации пользователей интернет-ресурса» и будет обсуждаться до 14 сентября.

Согласно проекту, интернет-пользователи в процессе идентификации обязаны будут указывать свой номер телефона. Благодаря этому владелец ресурса сможет «собирать, обрабатывать, хранить и предоставлять» персональные данные (в том числе имя и фамилию, дату и место рождения), адрес электронной почты, сведения о дате и времени размещения материалов (комментариев).

В случае предоставления неверных персональных данных в услугах пользователю будет отказано. Если пользователь сам расторгнет соглашение с интернет-ресурсом, у владельца ресурса еще полгода будут храниться персональные сведения о нем.

Документ также обяжет владельца интернет-ресурса предоставлять информацию «по требованию органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органов прокуратуры и предварительного следствия, органов Комитета государственного контроля, Министерства информации, налоговых органов, судов в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь».