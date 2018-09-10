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Новый посол РФ вручил копии верительных грамот главе МИД Беларуси

11.09.2018 17:11 — Разное | Интерфакс  
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей во вторник провел встречу с послом России  в республике  Михаилом Бабичем по случаю вручения им копий верительных грамот, сообщили в пресс-службе МИД.

"В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы белорусско-российских отношений и ближайшая повестка дня двусторонних политических контактов на высшем и высоком уровнях. Рассмотрены практические шаги по интенсификации торгово-экономического сотрудничества", - отметили в пресс-службе.

По информации МИД, стороны также затронули тематику взаимодействия в рамках интеграционных объединений.

"В.Макей пожелал успехов послу России и выразил надежду на активную совместную работу в целях дальнейшего укрепления стратегических отношений между Минском и Москвой", - резюмировали в министерстве.

Как сообщалось, 24 августа президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на пост посла РФ в Беларуси М.Бабича. Он также назначен спецпредставителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью.

 
 
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей во вторник провел встречу с послом России  в республике  Михаилом Бабичем по случаю вручения им копий верительных...
 
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