Минфин РФ не будет проводить аукционы по размещению гособлигаций из-за плохой рыночной конъюнктуры

Минфин РФ не будет проводить 12 сентября аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой, сообщается в информации министерства.

Последний раз Минфин проводил аукцион по размещению ОФЗ две недели назад - 29 августа, когда эмитенту удалось разместить бумаги серии 25083 с погашением 15 декабря 2021 года на сумму 13 млрд 219 млн рублей по номиналу при спросе 24 млрд 955 млн рублей по номиналу и объеме предложения 15 млрд рублей по номиналу.

Первичный аукцион по размещению ОФЗ-ПД серии 26223, намеченный на 5 сентября, был признан Минфином несостоявшимся в связи с резко возросшей волатильностью на финансовом рынке.

До этого, 22 августа, министерство также отказалось от проведения аукциона по размещению ОФЗ из-за резко возросшей волатильности финансовых рынков.