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"Белоруснефть" продолжит увеличивать объем нефтесервиса в России и Украине

11.09.2018 17:00 — Разное | Интерфакс  
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Белоруснефть" продолжит наращивать экспорт нефтесервисных услуг в России и Украине, в том числе услуг по гидравлическому разрыву пласта (ГРП).

"С начала текущего года уже выполнено (в России – ИФ) 46 операций гидроразрыва пласта, в конце года эта цифра вырастет до 83 операций. Если добавить объемы в Украине, то по итогам года мы ожидаем выполнить 158 операций ГРП за пределами страны, на 26 операций превысив прошлогодний максимум", - сообщил генеральный директор ПО "Белоруснефть" Александр Ляхов в интервью ведомственному журналу "Вестник Белнефтехима".

Он отметил, что с 2014 года "Белоруснефть" последовательно наращивает объемы работ ГРП для дочерних предприятий "НК "Роснефть" - "Краснодарнефтегаз" и "Ставропольнефтегаз".

Гендиректор также подчеркнул, что "из года в год" наращивает производственные мощности и объемы работ "наш важнейший экспортный проект — дочернее предприятие ООО "Белоруснефть-Сибирь". Среди заказчиков компании А.Ляхов назвал НК "Роснефть", "Газпром", "Газпром нефть".

За семь месяцев текущего года "Белоруснефть-Сибирь" сдала заказчикам ("Роснефть-Пурнефтегаз" и НК "Янгпур") 13 скважин и 33 боковых ствола. Кроме того, выполнено 150 капитальных ремонтов скважин. В 2018 году в составе предприятия работает шесть бригад по бурению скважин и восемь бригад по бурению боковых стволов. "С учетом складывающейся конъюнктуры рынка в Западно-Сибирском регионе именно эти виды работ являются приоритетными в портфеле заказов "Белоруснефть-Сибирь", отметил руководитель.

Также одним из ключевых рынков нефтесервиса для "Белоруснефти" становится Украина,  подчеркнул А.Ляхов. По его словам, среди заказчиков "Белоруснефти" и его дочернего предприятия ООО "Сервис Ойл" крупнейшие компании Украины - "Укргаздобыча" и "ДТЭК Нефтегаз".

А.Ляхов сообщил, что с ноября 2016 года для компании "Укргаздобыча" выполнено 95 операций ГРП, в том числе 38 в этом году. "Одновременно с продолжением работ по действующему контракту идет подготовка к участию в следующем тендере на ГРП для этой компании", - отметил гендиректор.

По данным "Белоруснефти", после выполнения гидроразрывов добыча газа на украинских месторождениях увеличивается кратно.

ПО "Белоруснефть" создано на базе открытого в 1965 году Речицкого укрупненного нефтепромысла. В настоящее время принадлежащий государству холдинг включает в себя предприятия по добыче нефти и газа (на территории Беларуси, России, Венесуэлы, Эквадора), геологоразведки и нефтесервиса, инжиниринговых и научно-исследовательских работ. "Белоруснефть" также является крупнейшим оператором АЗС в Беларуси и национальным оператором по развитию электрозаправочных станций.

 
 
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Белоруснефть" продолжит наращивать экспорт нефтесервисных услуг в России и Украине, в том числе услуг по гидравлическому разрыву пласта (ГРП).
 
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