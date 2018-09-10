ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фиш энд чипс под угрозой - цены в британском общепите уже выросли на 20%

11.09.2018 16:24 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Под угрозой оказалось одно из самых любимых блюд британского фастфуда - жареная рыба с картофелем фри, пишет агентство Bloomberg.

Заведения общественного питания, предлагающие британцам рыбу с картошкой, уже были вынуждены повысить цены почти на 20% по сравнению с июнем. И Эндрю Крук, возглавляющий британскую федерацию таких закусочных (Federation of Fish Friers), опасается дальнейшего роста цен. Объем отрасли оценивается в 1,5 млрд фунтов в год.

"В этом году мы столкнулись с настоящим бедствием. Я никогда не видел, чтобы в это время года картофель стоил так дорого", - заявил он.

Цены на картофель в Европе резко растут из-за снижения урожая на фоне небывало жаркой погоды. В Великобритании картофель в августе подорожал втрое по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Средняя оптовая цена свежего картофеля в Великобритании в августе поднялась до 300 фунтов стерлингов ($390) за тонну - третий по величине результат за все время наблюдений, с 50-х годов прошлого века, свидетельствуют данные британского Совета по развитию сельского хозяйства и садоводства.

На торгах в Лейпциге (Германия) котировки фьючерсов на картофель для общепита и пищевой промышленности выросли вдвое в этом году, наиболее активный контракт, с поставкой в апреле 2019 года поднялся во вторник до 31,5 евро за 100 кг против менее чем 15 евро за 100 кг в сентябре прошлого года.

В Европе находятся восемь из топ-10 стран мира по объемам потребления картофеля на душу населения, и конкуренция на фоне дефицита, как ожидается, существенно усилится.

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Под угрозой оказалось одно из самых любимых блюд британского фастфуда - жареная рыба с картофелем фри, пишет агентство Bloomberg.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко назначил новых чиновников на места задержанных по делу «медиков»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика