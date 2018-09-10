Фиш энд чипс под угрозой - цены в британском общепите уже выросли на 20%

Под угрозой оказалось одно из самых любимых блюд британского фастфуда - жареная рыба с картофелем фри, пишет агентство Bloomberg.

Заведения общественного питания, предлагающие британцам рыбу с картошкой, уже были вынуждены повысить цены почти на 20% по сравнению с июнем. И Эндрю Крук, возглавляющий британскую федерацию таких закусочных (Federation of Fish Friers), опасается дальнейшего роста цен. Объем отрасли оценивается в 1,5 млрд фунтов в год.

"В этом году мы столкнулись с настоящим бедствием. Я никогда не видел, чтобы в это время года картофель стоил так дорого", - заявил он.

Цены на картофель в Европе резко растут из-за снижения урожая на фоне небывало жаркой погоды. В Великобритании картофель в августе подорожал втрое по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Средняя оптовая цена свежего картофеля в Великобритании в августе поднялась до 300 фунтов стерлингов ($390) за тонну - третий по величине результат за все время наблюдений, с 50-х годов прошлого века, свидетельствуют данные британского Совета по развитию сельского хозяйства и садоводства.

На торгах в Лейпциге (Германия) котировки фьючерсов на картофель для общепита и пищевой промышленности выросли вдвое в этом году, наиболее активный контракт, с поставкой в апреле 2019 года поднялся во вторник до 31,5 евро за 100 кг против менее чем 15 евро за 100 кг в сентябре прошлого года.

В Европе находятся восемь из топ-10 стран мира по объемам потребления картофеля на душу населения, и конкуренция на фоне дефицита, как ожидается, существенно усилится.