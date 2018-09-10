Лукашенко поручил к началу 2019 года кардинально исправить ситуацию в сфере здравоохранения

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил кардинально исправить ситуацию в сфере здравоохранения к началу 2019 года, сообщила пресс-служба главы государства во вторник.

"Для нынешнего состава руководства министерства здравоохранения определено время - к началу следующего года кардинальным образом исправить ситуацию в отрасли, искоренить коррупционные явления, а также то, что дает основу для них. Важны и вопросы повышения имиджа ведомства", - проинформировали в пресс-службе по итогам совещания о проблемных вопросах в системе здравоохранения.

Как было отмечено на совещании, "на фоне громких достижений и успехов в отечественной медицине вовремя не были замечены упущения и недостатки в работе отрасли, которые местами переросли в системные правонарушения".

"Наверное, вот эти успехи и похвала со стороны международных организаций, ВОЗ вам вскружили голову. Подумаешь, мелочевка какая-то… Люди жалуются, очереди в поликлиниках, хамство со стороны врачей повальное. Откройте любое СМИ, в интернет посмотрите, социальные сети - вы там увидите свою работу", - приводятся в сообщении слова главы государства.

"При всех социологических опросах, какой ни проводишь, как минимум в пятерку негатива вы всегда попадаете. Жалуются на равнодушие, плохое отношение, особенно там, где люди лечатся, - на местах", - сказал А. Лукашенко. "Хирургия, гинекология, терапия, кардиология… Находятся на лечении обычные люди. Посмотрите на них, как они реагируют на вашу работу, - там проблем выше крыши, а вы по верхушкам полетели", - отметил он.

Президент также задался вопросом, почему стали возможны факты коррупции в отрасли (в июле КГБ сообщил о раскрытии масштабной коррупционной схемы в системе госзакупок в этой отрасли - ИФ). "Почему это стало возможно? Вы объясните, чтобы люди вас сегодня услышали и поняли причину. Да, немало, - сотня пока попала под следствие. Но ведь работают 270 тыс. И пятно на них всех легло. В чем виноваты те люди, которые честно и добросовестно исполняют свой долг? В чем виноваты они перед вами, перед теми чинушами, которые брали взятки в министерстве здравоохранения, перед руководителями организаций, притом с большими именами? Сотни тысяч долларов в тайниках, гаражах. Как это могло произойти, почему так произошло?", - сказал глава государства, обращаясь к министру здравоохранения Валерию Малашко.

А.Лукашенко напомнил, как во время посещения одной из больниц он предупреждал министра и тогда еще вице-премьера Василия Жарко, чтобы они внимательно изучили ситуацию в сфере ценообразования. "Вы мне доложили бойко потом, что все у нас в порядке. А оказывается – нет", - заметил он.

Как проинформировали в пресс-службе, на начало следующего года президент анонсировал крупное совещание, где комплексно будут рассмотрены состояние и перспективы отрасли здравоохранения.