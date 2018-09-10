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Белоруснефть планирует увеличить добычу нефти в РФ на 27%, природного газа на 64% в 2018 году

11.09.2018 16:08 — Разное | Интерфакс  
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ПО "Белоруснефть" повысила прогноз по объему нефтедобычи на месторождении Янгпур (Ямало-Ненецкий а.о) в 2018 году до 192,3 тыс.тонн со 180 тыс.тонн, сообщается в ведомственном журнале "Нефтяник Полесья".

Таким образом, добыча нефти в РФ вырастет в этом году на 27% по сравнению с 2017 годом. "Сегодня компания ведет разработку шести месторождений и в 2018 году планирует выйти на самые высокие показатели за свою 25-летнюю историю", - сказано в публикации.

По данным компании, добыча попутного нефтяного газа в этом году составит 91,6 млн кубометров (рост в 1,7 раза), газоконденсата – 13,2 тыс.тонн (рост на 45%), природного газа – 172,9 млн кубометров (рост на 64%). 

ПО "Белоруснефть" приобрела НК "Янгпур" в 2013 году за $112 млн. НК владеет лицензией на право пользования недрами Известинского лицензионного участка площадью 1 036 кв. км (Ямало-Ненецкий АО Тюменской области), в активе НК 6 месторождений (на 5 ведется разработка). С 2013 года "Белоруснефть" добыла на территории РФ свыше 570 тыс. тонн нефти, более 590 млн куб.м. попутного и природного газа.

С момента приобретения "Белоруснефтью" НК "Янгпур" добыто более 570 тыс. тонн нефти и около 600 млн кубометров газа.

Как сообщалось, "Белоруснефть" планирует увеличить годовую добычу нефти в РФ до 210 тыс.тонн к 2023 году.

 
 
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ПО "Белоруснефть" повысила прогноз по объему нефтедобычи на месторождении Янгпур (Ямало-Ненецкий а.о) в 2018 году до 192,3 тыс.тонн со 180 тыс.тонн, сообщается в...
 
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