80 неиспользуемых объектов недвижимости выставят на торги в Брестской области по цене от Br24,50

Комитет "Брестоблимущество" организует очередную серию тематических аукционов "Пять пятниц" в октябре и ноябре, сообщили в Государственном комитете по имуществу.

Объекты неиспользуемого государственного недвижимого имущества будут выставлены со скидкой 99,99% и предлагаться по цене от 1 базовой величины (Br24,50).

"Для удобства потенциальных покупателей аукционы систематизированы тематически: по площади недвижимого имущества. Юридические лица и индивидуальные предприниматели располагают временем для выбора объекта недвижимости для осуществления ими предпринимательской деятельности, физические лица – для реконструкции под жилое помещение и (или) для ведения личного подсобного хозяйства", - говорится в сообщении комитета.

12 октября на торги будет выставлено 16 объектов площадью до 100 кв.м. в Ганцевичском, Дрогичинском, Кобринском, Малоритском, Пинском, Столинском районах.

19 октября - 16 площадью до 150 кв.м. в Дрогичинском, Ивановском, Кобринском, Малоритском, Пинском, Пружанском, Столинском районах.

26 октября - 17 площадью до 500 кв.м. в Ганцевичском, Дрогичинском, Кобринском, Малоритском, Пинском, Пружанском, Столинском районах.

2 ноября - 15 объектов площадью до 200 кв.м. в Ганцевичском, Дрогичинском, Кобринском, Ляховичском, Малоритском, Столинском районах.

9 ноября - 16 предметов площадью более 500 кв.м. в Ганцевичском, Дрогичинском, Ивацевичском, Лунинецком,Ляховичском, Пинском, Пружанском районах.

Организатор торгов – комитет "Брестоблимущество", г. Брест, ул. Ленина, 11. Контактные телефоны в Бресте: (0162) 21-11-99, (0162) 21-19-82, (0162) 20-87-85.