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В США вспоминают жертв терактов 11 сентября 2001 года

11.09.2018 15:33 — Разное | Интерфакс  
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В США проходит 17-я годовщина терактов 11 сентября, унесших жизни порядка 3 тыс. человек, сообщают во вторник американские СМИ.

В 8:46 по местному времени (18:46 аст) с минуты молчания на территории национального мемориала и музея 11 сентября в Нью-Йорке начнется церемония в память о жертвах терактов. На церемонии будут присутствовать родственники погибших, выжившие в результате теракта, а также участники спасательной операции.

В ходе церемонии прочтут имена погибших, минуты молчания будут объявляться шесть раз: чтобы отметить время, когда захваченные самолеты врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, когда башни рухнули, когда была совершена атака на Пентагон, и когда разбился захваченный террористами самолет рейса 93.

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания во вторник будут на церемонии в Пенсильвании, где разбился рейс 93, контроль над которым экипаж и пассажиры пытались перехватить 11 сентября 2001 года. Президент и первая леди посетят мемориал в Шанксвилле, где на выходных открыли мемориал Tower Of Voices, посвященный 40 пассажирам и членам экипажа разбившегося самолета.

Д.Трамп в Twitter упомянул о годовщине трагедии хэштэгами #NeverForget #September11th (англ.: "никогда не забудем" и "11 сентября"). Также Д.Трамп подписал заявление в честь "Дня патриота", памятной даты, ежегодно отмечаемой в США в память о жертвах терактов 11 сентября.

На здании Пентагона в память о событиях 11 сентября вывесили американский флаг. На церемонии в Пентагоне будет присутствовать вице-президент США Майк Пенс.

Теракты 11 сентября 2001 года - серия из четырёх координированных терактов, совершённых смертниками в США. В результате терактов погибли почти 3 тыс. человек. Теракт совершили члены организации "Аль-Каида".

 
 
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В США проходит 17-я годовщина терактов 11 сентября, унесших жизни порядка 3 тыс. человек, сообщают во вторник американские СМИ. В 8:46 по местному времени (18:46 аст) с...
 
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