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Лукашенко заявил об интересе Беларуси к европейскому опыту самоуправления

11.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Европейский опыт в самоуправлении интересен Беларуси. Об этом сегодня заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с председателем Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, сообщает «МИР 24». 

«Местное самоуправление, управление региональное, регионами – это весьма важная в современном мире тема. И то что Совет Европы уделяет этому большое внимание, дорогого стоит. И мы хотели бы поближе познакомиться с вашим опытом, поэтому тесно сотрудничаем с Конгрессом. Поблагодарив за то, что вы предоставили такую возможность организовать в Минске подобное мероприятие. Хочу вас заверить, что мы сделаем все, для того, чтобы оно было успешным и выполним любое ваше пожелание, которое возникнет по ходу проведения этого мероприятия», – сказал Лукашенко. 

В эти дни в Минске проходит круглый стол по вопросам местного самоуправления. На него прибыли делегаты из Франции, Италии, Нидерландов, Греции и Румынии. 



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Теги: знакомства, Минск
 
 
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Президент республики встретился в Минске с председателем Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.
 
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