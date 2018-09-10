Лукашенко заявил об интересе Беларуси к европейскому опыту самоуправления

Европейский опыт в самоуправлении интересен Беларуси. Об этом сегодня заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с председателем Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, сообщает «МИР 24».

«Местное самоуправление, управление региональное, регионами – это весьма важная в современном мире тема. И то что Совет Европы уделяет этому большое внимание, дорогого стоит. И мы хотели бы поближе познакомиться с вашим опытом, поэтому тесно сотрудничаем с Конгрессом. Поблагодарив за то, что вы предоставили такую возможность организовать в Минске подобное мероприятие. Хочу вас заверить, что мы сделаем все, для того, чтобы оно было успешным и выполним любое ваше пожелание, которое возникнет по ходу проведения этого мероприятия», – сказал Лукашенко.

В эти дни в Минске проходит круглый стол по вопросам местного самоуправления. На него прибыли делегаты из Франции, Италии, Нидерландов, Греции и Румынии.