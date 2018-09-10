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ЕС уже не так категоричен в отношении прав человека в Беларуси

11.09.2018 17:48 — Разное | UDF  
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До конца года Беларусь и Евросоюз подпишут соглашение о приоритетах партнерства – «дорожную карту» развития отношений.

Об этом в Тбилиси заявил Йоханнес Хан, еврокомиссар по делам добрососедства и расширения Евросоюза. Но для добрососедства между Минском и Брюсселем есть ощутимые препятствия, передает Белсат.

«Я думаю, что соглашение в том виде, в каком мы его ждем, появится уже в этом году. Для этого нужен последний толчок с белорусской стороны», – говорит Йоханнес Хан, Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства.

Однако такого толчка Брюссель ждет уже год. Приоритеты партнерства должны были быть подписаны на саммите «Восточного партнерства» еще в ноябре 2017-го. Минску и Брюсселю трудно найти взаимопонимание даже в переговорах вокруг технического документа. Влад Величко, консорциум «ЕвроБеларусь»:

«Это фактически джентльменское соглашение, которое не имеет статуса договора. Но оно определяет приоритеты для обеих сторон».


В соглашениях, заключенных с другими постсоветскими странами, фигурируют такие приоритеты, как борьба с коррупцией и преступностью, развитие транспортной сети, помощь в экономических реформах и реформы образования.

Чиновники из Минска и Брюсселя встречаются дважды в год, чтобы обсудить широкий список вопросов: права человека и политические свободы, торговля и образование, визовую либерализацию и повышение энергоэффективности, атомную безопасность и др. Произошло уже пять встреч специальной координационной группы.

Одной из главных проблемных тем в переговорах между Минском и Брюсселем остаются права человека. Звучала эта тема и здесь – на ежегодной конференции ОБСЕ, которая проходит в Варшаве. Какие вопросы задают западные организации белорусскому правительству? Список вопросов очень длинный, и он не сокращается, отмечают правозащитники. Олег Гулак, Белорусский Хельсинкский комитет:

«Это и выборы, и вопрос преследования активистов, и право на справедливый суд, и мирные собрания, и смертная казнь, и многое другое».


В этом году к проблемным вопросам добавиось давление на независимые СМИ. Против журналистов сразу нескольких изданий возбудили уголовное дело по обвинению в краже контента новостного ресурса БелТА. Комментирует Андрей Бастунец, Белорусская ассоциация журналистов:

«На высшем уровне все эти институции отреагировали на «дело БелТА». Я думаю, эта причина сказывается на отношениях Беларуси с Западом».


Официальный представитель Беларуси на конференции ОБСЕ прокомментировать, отреагирует ли Беларусь на критику за давление на журналистов, отказался.

Тема гражданских прав поднимается на переговорах между Минском и Брюсселем все время, отмечают эксперты. Однако требования уважать права человека Евросоюз ставит все менее твердо.

«Просто происходят настолько плохие события в регионе, что по сравнению с соседними странами Беларусь кажется уже не настолько плохой. Получается парадокс: можно ничего не улучшать, а на фоне других улучшаться. И это очень печально», – рассказывает Андрей Юров, правозащитник, Россия.

Заблокировали же переговоры между Евросоюзом и Беларусью совсем не вопросы прав человека, признаются специалисты. Влад Величко, Консорциум «ЕвроБеларусь»:

«Есть достаточно принципиальная позиция литовцев в вопросе атомной станции. И это один из вопросов, в котором литовская сторона сопротивляется подписанию соглашения с Беларусью».


Приоритеты партнерства на 2018-2020 годы действительно имеют шанс быть подписанными до конца этого года, считают эксперты. Вот только треть срока действия трехлетнего документа уже прошло.

Параллельно Минск и Брюссель ведут переговоры о подписании Соглашения о сотрудничестве и партнерстве, а также Соглашения об упрощении визового режима. Никаких сигналов о скором завершении этих переговоров пока нет.

 
Теги: Минск
 
 
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До конца года Беларусь и Евросоюз подпишут соглашение о приоритетах партнерства.
 
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