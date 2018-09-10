ЕС уже не так категоричен в отношении прав человека в Беларуси

«Это фактически джентльменское соглашение, которое не имеет статуса договора. Но оно определяет приоритеты для обеих сторон».

«Это и выборы, и вопрос преследования активистов, и право на справедливый суд, и мирные собрания, и смертная казнь, и многое другое».

«На высшем уровне все эти институции отреагировали на «дело БелТА». Я думаю, эта причина сказывается на отношениях Беларуси с Западом».

«Есть достаточно принципиальная позиция литовцев в вопросе атомной станции. И это один из вопросов, в котором литовская сторона сопротивляется подписанию соглашения с Беларусью».