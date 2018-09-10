"Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную"

- Добрый день, господин Навальный! К сожалению, не смог сразу ответить на ваш обличительный монолог, потому что находился в командировке, но делаю это сразу по возвращению. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Я бы не стал с вами разговаривать, если бы вы были человеком с улицы, но вы же человек с президентскими амбициями, вы так раздуваете капюшон собственной значимости. Вам, правда, часто туда плюют, но для вас что это? Все равно, что божья роса, правда?Итак, вы озаботились питанием личного состава. Вы знаете, тот нигилизм, который вы проявили при этом, говорит о том, что вам не нужно браться за эти темы, потому что они звучат несколько скудоумно с вашей стороны. Потому что вопросы поставок, вопросы непосредственно заключения контрактов, ценовая составляющая, пролонгация с добросовестными поставщиками продуктов питания – это не ваша тема. Беритесь за другое.Хочу вам сказать, что те органы, о которых вы говорили, «скромно опускающие глаза, отводящие глаза в стороны», — это органы контрразведки, военной прокуратуры, Счетной палаты, службы собственной безопасности и другие органы, они как раз работают вместе с нами над выявлением коррупционных недостатков, а они у нас действительно есть, они существуют. И поэтому мы боремся с этим, выявляем этих людей и в зависимости от содеянного ими либо увольняем их, либо отдаем под суд. Вот так у нас обстоят дела. И та ценовая составляющая, о которой вы говорили, допустим, 40 рублей за сок, говорит только лишь о том, что это были недобросовестные поставщики и коррупционеры, которые вошли с ними в сговор, потому что за 40 рублей сока быть не может, там может быть вода или суррогат, но это, так сказать, начальный этап.Дальше вы очень озаботились моей декларацией. Уже несколько лет вы машете ей как тряпкой. Вы знаете, там ничего нового абсолютно нет. И она, действительно. была заполнена мной далеко до того, как я пришел на службу в Росгвардию. Это чтобы вам было понятно. Там и так это видно, так что не лукавьте, пожалуйста. Я, действительно, небедный человек. В отличие от вас, когда вы еще только садились на горшок, я отслужил службу в армии, работал на производстве, был, кстати, ударником коммунистического труда, потом занимался бизнесом. Видите, как складывалась судьба.А вот кто вы, вообще, Навальный, хочу понять вашу составляющую — откуда вы беретесь и для чего? Понятно, что вы — изделие из американской пробирки, вы все — клоны, естественно, конечно же, вы — марионетки. Понятно, что вам поставлена задача обливать грязью всё вокруг для того, чтобы дестабилизировать ситуацию и экономику и политическую внутри страны, как, например, сейчас сделали Навальные на Украине. А теперь один из навальных по фамилии Порошенко делает себе запасную базу в Марбелье. У него все там — и бизнес, и имущество, недвижимость — все. Вот вы все такие. Посмотреть на вас, так вы мотаетесь все по Прибалтике… Там где-то встречаетесь, тайный «Союз меча и орала», обсуждаете между собой деление нашего государства на части и думаете, кому бы всучить ту или иную часть. Для вас народ — это просто быдло, вы так об этом и говорите, совершенно не стесняясь, и что он достоин той участи, в которой сейчас существует.Вы знаете, вы гнилые внутри, трухлявые. У вас нет ни духовности, ни нравственности — абсолютно ничего. Вы просто перекати-поле. У вас нет ни страны, ни Отечества. Иных, как говорится, нет, а те далече, я имею в виду Березовского, который в конце своего существования обращался к президенту с просьбой вернуться на Родину и готов был сдать вас всех абсолютно скопом. О Ходорковском, который писал слезные покаянные письма в адрес президента для того, чтобы его выпустили из тюрьмы. Выпустили — мотанул и начал опять проводить свою политику дестабилизации.И, хочу сказать, в последние дни, которые известны всему миру — это то, что три журналиста, которые погибли благодаря его деятельности, так сказать — так он что сделал, забил на всех, послал всех далеко и надолго и сейчас просто отдыхает. Вот ваша внутренняя позиция. Вот вы все такие, я хочу сказать.Еще «Артподготовка»* (запрещена на территории РФ). Мальцев — помните такого? Еще совсем недавно он голосил на всех углах о том, что он посадит руководство страны на кол. Как только к нему постучали в дверь, его пробил понос, и заикаться начал, а через два дня был уже за границей. А теперь и не слышно. Вот вы все, еще раз повторяю, гнилые, ржавые и трухлявые.Но хочу сказать, это всё отчего происходит. Вот от того, что вы, господин Навальный, никогда не получали ответку. А именно, вы всех постоянно поливали, всех оскорбляете, и вам в ответ никто ничего не говорит. Вы знаете, вы наверно чувствуете себя гончей, идущей по следу, или охотничьим псом, который подкрадывается к дичи. Но в действительности вы просто оппозиционная Моська, которая возомнила себя слоном, не знаю, правда, почему. Вы брызжете слюной, лаете, тявкаете на всех, пытаетесь уцепить кого-то за штанину. От вас брезгливо отмахиваются, и вы бежите дальше — за следующей штаниной.А все отчего? Да потому что вам никто никогда как следует не давал по заднице. Да так, чтобы вы печенкой это прочувствовали. Но сейчас вы обратились как раз по адресу. Хочу сказать, что в своем выступлении вы в отношении меня допустили оскорбительные клеветнические измышления. И знаете, вот в офицерской среде не принято просто так прощать это. Испокон веков еще подлеца били по лицу и вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть тех замечательных традиций? Я имею в виду сатисфакцию. Я просто вызываю вас на поединок: на ринг, на татами — куда угодно, где обещаю за несколько минут сделать из вас хорошую сочную отбивную.Господин Навальный, вы, пожалуйста, не расстраивайте меня. Если вы начнете съезжать с этой сатисфакции, то к лейблу подлеца и труса, коим я вас и так считаю, прилипнет еще, знаете, такое студенистое желеобразное пятно слизняка. И тогда уже с вами точно никто не захочет разговаривать.Ну и последнее, что я вам хотел сказать. Если, господин Навальный, вы в своих изобличениях еще раз позволите оскорбительный или клеветнический тон в адрес меня или членов моей семьи, то я вам обещаю, что прежде чем перешагнуть через вас и вытереть о вас ноги, я устрою шоу с показом для всего личного состава Росгвардии. И я вас уверяю, вам тогда стыдно будет выйти на улицу. А слово я держать умею. Так что не будите лихо, господин Навальный. Не затягивайте с сатисфакцией, и до встречи. Всего доброго...