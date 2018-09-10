Видеть все и питаться правильно: в Минске появилась полезная социальная реклама

В Беларуси появилась новая социальная реклама по профилактике нарушений зрения. Кампания стартовала в Минске и городах Брестской области с началом нового этапа благотворительного проекта Белорусского детского фонда и компании velcom «Я вижу!». Его целью является диагностика органов зрения у детей из сельской местности. В 2018 году проект «Я вижу!» реализуется в Брестской области, где было обследовано уже более 5 тысяч детей.

Проект «Я вижу!» реализуется Белорусским детским фондом и компанией velcom при поддержке Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Брестского облисполкома. Второй этап проекта стартовал 3 сентября: мобильные бригады офтальмологов начали свою работу в Жабинковском районе. После этого эстафету примет Пружанский район – там осмотры пройдут с 12 по 28 сентября, а с 1 октября бригады врачей-офтальмологов продолжат осмотры, стартовав одновременно из Бреста и из Барановичей. Специально к началу нового учебного года и нового этапа проекта «Я вижу!» организаторы запустили социальную информационную кампанию в Минске и городах Брестской области.

Новую социальную рекламу можно увидеть на билбордах и ситилайтах города. Выполнена она в двух сериях. «Я вижу все, потому что питаюсь правильно!» – это яркие постеры, которые рассказывают горожанам о взаимосвязи правильного питания и хорошего зрения. Причем на них не просто демонстрируются продукты, которые должны содержаться в рационе. Плакаты помогают составить из них вкусные и максимально полезные сочетания и сформировать свое меню так, чтобы все нужные для здоровья глаз микроэлементы и витамины усваивались наиболее полно. Серия «Найди все пары глаз!» – это одновременно и игра на внимательность, и несложная гимнастика для глаз.

«Я вижу!» – это особенный благотворительный проект, который компания velcom поддерживает уже третий год. Количество детей из сельской местности, получивших за это время офтальмологическую помощь, приближается к 30 тысячам, и мы не планируем сбавлять обороты. С помощью социальной рекламной кампании мы хотим напомнить, насколько важно бережно относиться к своему зрению, вовремя проходить осмотры и заботиться о здоровье глаз. Благодаря игровым постерам еще больше детей смогут узнать о простой зарядке, которую можно выполнять даже по дороге в школу или в детский сад», – рассказал начальник отдела корпоративных коммуникаций компании velcom Николай Бределев.

В рамках данной социальной кампании проекта «Я вижу!» при поддержке velcom, Белорусского детского фонда и Министерства здравоохранения Республики Беларусь в Минске планируется установить 15 билбордов и 15 ситилайтов. Еще 13 билбордов и 7 ситилайтов появятся в Бресте, Барановичах, Кобрине, Ганцевичах и Пружанах.

«Проект «Я вижу!» делает диагностическую помощь врачей-офтальмологов более доступной для детей, проживающих в сельской местности: врачи приезжают непосредственно в те населенные пункты, где дети живут и учатся. Врачи мобильных бригад обследуют детей, назначают лечение и выписывают очки, если это необходимо. Но еще одной важной составляющей проекта является просветительская работа по профилактике нарушений зрения. Важно понимать и взрослым, и детям, что некоторые заболевания органов зрения можно не допустить, соблюдая несложные правила питания и делая регулярно зарядку для глаз. Именно этому посвящена социальная реклама в городах Брестской области и в Минске», – отметил директор «Белорусского детского фонда» Александр Трухан.

За три весенних месяца 2018 года выездными бригадами офтальмологов проекта «Я вижу!» были обследованы 5835 учащихся 66 средних школ Брестской области – в Малоритском, Каменецком и Кобринском районах. У 2373 детей были обнаружены патологии зрения, 665 детей нуждались в очковой коррекции, 16 школьников были направлены на лечение в стационар, 60 получили направления на дополнительное обследование.