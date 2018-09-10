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В Минске задержали вскрывшего банкомат гражданина России
Новости Беларуси. В Минске задержан мужчина, вскрывший банкомат.
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При наружном осмотре банкомата были выявлены повреждения лицевой панели под монитором и установлено, что похитили примерно 83 тысячи белорусских рублей.
Ночью седьмого сентября поступил сигнал о сбое в работе банкомата на улице Кунцевщина. Около банкомата задержали 27-летнего гражданина России. При обыске у него обнаружили 146 тысяч белорусских рублей, два мобильных телефона, паспорт, перчатки, черную изоленту для заклеивания видеокамеры, рюкзак, ключ от номера в столичной гостинице и другие вещи.
Была проведена инкассация банкомата. Остаток составлял чуть больше 120 тысяч рублей.
На место инцидента прибыла следственно-оперативная группа со специалистом ГКСЭ. Были обнаружены и изъяты следы рук, обуви, биологические следы для дальнейшего проведения экспертиз.
Устанавливается причастность задержанного мужчины к совершению аналогичного преступления на улице Кольцова. Россиянин прибыл в Беларусь в этом месяце, ранее судим не был.
Возбуждено уголовно дело.
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Новости Беларуси. В Минске задержан мужчина, вскрывший банкомат. По информации ГУВД Мингорисполкома, днем шестого сентября правоохранителям поступила информация...
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