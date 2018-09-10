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В Минске автобус врезался в две легковушки из-за отказа тормозов
Новости Беларуси. В Минске у автобуса на светофоре отказали тормоза.
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Водитель сказал, что во время остановки на светофоре на перекрестке у транспортного средства отказали тормоза. Автобус стал откатываться назад и столкнулся с двумя автомобилями – Toyota и Opel.
Автобус не имел разрешения на допуск к участию в дорожном движении.
Пострадавших нет.
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Новости Беларуси. В Минске у автобуса на светофоре отказали тормоза. По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла утром одиннадцатого сентября....
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