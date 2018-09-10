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В Минске автобус врезался в две легковушки из-за отказа тормозов

11.09.2018 16:56 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Минске у автобуса на светофоре отказали тормоза.

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла утром одиннадцатого сентября. Автобус Setra под управлением 43-летнего водителя ехал по проспекту Жукова со стороны улицы Глаголева в направлении улицы Харьковской.

Водитель сказал, что во время остановки на светофоре на перекрестке у транспортного средства отказали тормоза. Автобус стал откатываться назад и столкнулся с двумя автомобилями – Toyota и Opel.

Автобус не имел разрешения на допуск к участию в дорожном движении.

Пострадавших нет.

На прошлой неделе в Минске грузовик врезался в стоявший на остановке автобус с пассажирами (читать далее).

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске у автобуса на светофоре отказали тормоза. По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла утром одиннадцатого сентября....
 
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