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Пьяный «киллер из Смоленска» угрожал пистолетом водителю такси в Витебске
Новости Беларуси. В Витебске пьяный мужчина угрожал водителю такси.
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Пассажир утверждал, что он киллер из Смоленска и ему заказали таксиста. Водитель испугался и около часа они ездили по областному центру. После этого мужчина взял у таксиста 20 рублей и вышел из машины.
Таксист обратился к правоохранителям спустя час. Подозреваемый был задержан на квартире у знакомой. Мужчина неоднократно был судим. В последний раз он освободился из тюрьмы в феврале нынешнего года.
Возбуждено уголовное дело.
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Новости Беларуси. В Витебске пьяный мужчина угрожал водителю такси. По информации УВД Витебского облисполкома, инцидент случился вечером девятого сентября....
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