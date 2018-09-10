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Беларуский бренд выпустил футболки с надписями от детей из хосписа

11.09.2018 17:48 — Разное | KYKY  
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Беларуский бренд Zen Wear выпустил серию футболок с надписями, которые рисовали дети из Беларуского детского хосписа, пишет citydog.by. Всю прибыль от продажи футболок передадут в хоспис.

Для анонса акции бренд записал небольшой ролик, в котором засветились Андрей Бонд, чемпион по street workout Максим Трухоновец, актриса Вероника Оганисян и другие. В тексте к видео в инстаграме Zen Wear написал, что всю прибыль от продажи футболок серии #делайдзен передаст в Беларуский детский хоспис на лечение детей. И устроил акцию: «Каждый, кто купит благотворительную майку и сделает пост со ссылкой на наш аккаунт и хэштегом #делайдзен, получит 30% скидку на покупку любой вещи Zen Wear в нашем concept store».

 
 
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Беларуский бренд Zen Wear выпустил серию футболок с надписями, которые рисовали дети из Беларуского детского хосписа, пишет citydog.by. Всю прибыль от продажи футболок...
 
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