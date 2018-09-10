В V Форуме регионов Беларуси и России ожидается участие около двух тысяч человек

V Форум регионов пройдет в Могилеве 10-12 октября. Организатором форума выступают Совет Республики Беларуси и Совет Федерации Федерального собрания России при содействии Могилевского облисполкома. В мероприятиях ожидается участие около 2 тысяч человек, в том числе, предварительно, свое участие в нем подтвердили главы государств-участниц: Александр Лукашенко и Владимир Путин.

В рамках форума к обсуждению планируются вопросы в самых различных сферах: от аграрной политики до перспектив развития цифровой экономики. Одним из важнейших станет тема экономической безопасности Союзного государства. Кроме того, в рамках форума будут презентованы совместные молодежные проекты.

«Молодежные делегации двух стран примут участие в самой программе V Форума регионов Беларуси и России, поучаствуют в дискуссиях, презентуют совместные проекты», — рассказал Олег Дикун, второй секретарь ЦК ОО «Белорусский республиканский союз молодежи»

Около 250 молодых людей двух стран соберет слет студенческих отрядов Беларуси и России.

Уже вчера, 11 сентября, в Могилеве прошло совместное заседание белорусского и российского оргкомитетов по подготовке и проведению V Форума. На заседании были обсуждены ключевые вопросы подготовки мероприятия и содержательной части его программы.

От белорусской стороны оргкомитет возглавляет заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина, от российской — заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев.

Анна МАВИЧ