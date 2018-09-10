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В V Форуме регионов Беларуси и России ожидается участие около двух тысяч человек
11.09.2018 — Разное | Новости Хотимска
V Форум регионов пройдет в Могилеве 10-12 октября. Организатором форума выступают Совет Республики Беларуси и Совет Федерации Федерального собрания России при содействии Могилевского облисполкома. В мероприятиях ожидается участие около 2 тысяч человек, в том числе, предварительно, свое участие в нем подтвердили главы государств-участниц: Александр Лукашенко и Владимир Путин.
Анна МАВИЧ
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V Форум регионов пройдет в Могилеве 10-12 октября. Организатором форума выступают Совет Республики Беларуси и Совет Федерации Федерального собрания России при...
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