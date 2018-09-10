На учете в Хотимской ЦРБ состоит 16 ВИЧ-инфицированных

В Республике Беларусь по состоянию на 1 августа 2018 года зарегистрировано 26029 случая ВИЧ-инфекции, количество людей, живущих с ВИЧ – 20252.

В целом по республике удельный вес женщин из общего числа ВИЧ-инфицированных составляет 39,8% (10365 человек), мужчин – 60,2% (15664 человека). За 7 месяцев 2018 года удельный вес женщин – 37,4% (519 человек), мужчин – 62,6% (869 человек).

В УЗ «Хотимская ЦРБ» на 01.09.2018 года состоит на учете 16 ВИЧ-инфицированных пациентов (мужчины – 9, женщины – 7; город – 11, село – 5; старше 30 лет – 16). Основной путь передачи – половой.

За весь период наблюдения умерло 2 ВИЧ-инфицированных пациента в 4 клинической стадии.

Альфонс ХРОЛ,

врач-инфекционист