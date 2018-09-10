ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На учете в Хотимской ЦРБ состоит 16 ВИЧ-инфицированных

11.09.2018 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

В Республике Беларусь по состоянию на 1 августа 2018 года зарегистрировано 26029 случая ВИЧ-инфекции, количество людей, живущих с ВИЧ – 20252.
В целом по республике удельный вес женщин из общего числа ВИЧ-инфицированных составляет 39,8% (10365 человек), мужчин – 60,2% (15664 человека). За 7 месяцев 2018 года удельный вес женщин – 37,4% (519 человек), мужчин – 62,6% (869 человек).
В УЗ «Хотимская ЦРБ» на 01.09.2018 года состоит на учете 16 ВИЧ-инфицированных пациентов (мужчины – 9, женщины – 7; город – 11, село – 5; старше 30 лет – 16). Основной путь передачи – половой.
За весь период наблюдения умерло 2 ВИЧ-инфицированных пациента в 4 клинической стадии.

Альфонс ХРОЛ,
врач-инфекционист

 
 
Ссылка на источник 99
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Республике Беларусь по состоянию на 1 августа 2018 года зарегистрировано 26029 случая ВИЧ-инфекции, количество людей, живущих с ВИЧ – 20252. В целом по республике...
 
Новости дня
Новости разные
 
Число открытых вакансий в США выросло до рекордных 6,94 млн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика