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На учете в Хотимской ЦРБ состоит 16 ВИЧ-инфицированных
11.09.2018 — Разное | Новости Хотимска
В Республике Беларусь по состоянию на 1 августа 2018 года зарегистрировано 26029 случая ВИЧ-инфекции, количество людей, живущих с ВИЧ – 20252.
Альфонс ХРОЛ,
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В Республике Беларусь по состоянию на 1 августа 2018 года зарегистрировано 26029 случая ВИЧ-инфекции, количество людей, живущих с ВИЧ – 20252. В целом по республике...
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