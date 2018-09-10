Число открытых вакансий в США выросло до рекордных 6,94 млн

Количество открытых вакансий в США в июле 2018 года увеличилось до рекордных 6,94 млн, свидетельствуют опубликованные во вторник данные министерства труда страны.

Рост числа вакансий является четким сигналом сохраняющегося импульса к подъему американской экономики, пишет MarketWatch.

Июньский показатель открытых вакансий был пересмотрен с повышением - до 6,822 млн с 6,662 млн.

Число принятых на работу людей в июле увеличилось до 5,679 млн по сравнению с 5,677 млн месяцем ранее.

Количество американцев, потерявших работу, составило 5,534 млн против 5,514 млн в июне.

Доля уволившихся по собственному желанию подскочила до максимальных за 17 лет 2,4% с 2,3% месяцем ранее. Причем в частном секторе этот показатель подскочил до 2,7%, приблизившись к максимуму, отмеченному в 2001 году (2,9%).

Число уволенных в июле сократилось до 1,6 млн с 1,65 млн, их доля осталась на уровне 1,1%.

Эксперты отмечают высокий уровень "текучки" кадров, характерный обычно для моментов существенного подъема американской экономики. Люди чаще склонны менять работу, если они уверены в экономике, отмечают эксперты.

Наиболее существенный рост числа вакансий отмечен в страховании, финансовом и производственном секторах. Вместе с тем, в сфере розничной торговли, образовании, а также в госсекторе, количество открытых вакансий сократилось.

Безработица в США, как в июле, так и в августе текущего года находилась на уровне 3,9%.