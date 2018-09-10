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Орбан заявил Европарламенту, что христианская Венгрия не уступит шантажу "проиммигрантских сил" в ЕС

11.09.2018 18:52 — Разное | Интерфакс  
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Венгрия не согласится с тем, чтобы "проиммигрантские силы" угрожали ей, шантажировали и выдвигали клеветнические обвинения против страны и ее народа, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

"Мы не уступим шантажу. Венгрия будет защищать свои границы, перекрывать путь нелегальной миграции и защищать свои права, в том числе от вас, если это понадобится", - сказал глава правительства Венгрии во вторник на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

По его словам, Венгрия готова к европейским выборам 2019 года, на которых граждане "смогут принимать решение о будущем Европы и вернуть демократию в европейскую политику".

В.Орбан участвовал в дебатах о состоянии правового государства в Венгрии, после которых евродепутаты намерены вынести решение о том, должен ли ЕС предпринимать действия для предупреждения риска серьезного подрыва европейских ценностей - уважения демократии, правового государства и прав человека.

Комитет Европарламента по гражданским свободам пришел к выводу, что Венгрия "рискует серьезным образом нарушить ценности ЕС".

Докладчик Европарламента Юдит Саргентини выдвинула против властей Венгрии обвинения в отказе следовать европейской политике в области миграции, в нарушении прав меньшинств в стране, в коррупции представителей власти. С обвинительными заявлениями вслед за ней выступили представители комитетов ЕП по бюджетному контролю, по конституционным делам и правам женщин и гендерному равенству.

Между тем венгерский премьер начал свою речь со слов о том, что у Европарламента уже заранее готово мнение, и его выступление мало что изменит.

"Вы собираетесь обвинить не правительство, а страну и народ. Вы собираетесь обвинить Венгрию, которая тысячу лет является членом семьи христианских народов Европы. Вы будете обвинять Венгрию, которая своей работой, а когда было надо - и своей кровью, вносила вклад в историю нашей прекрасной Европы. Вы будете обвинять Венгрию, которая поднялась с оружием в руках против самой значительной армии мира - советской армии и которая заплатила тяжелую плату за свою свободу и демократию", - продолжил В.Орбан.

По его словам, обвиняющие Венгрию получили в наследство западную демократию, и им самим не приходилось бороться за свободу.

"Я защищаю мою Родину, потому что свобода и демократия, независимость, Европа - это вопросы чести для венгров. Поэтому я заявляю, что предложенный доклад попирает честь Венгрии и венгерского народа. Венгерские решения принимались избирателями на законодательных выборах. Вы приводите к тому, что венгерский народ не способен решать, что в его интересах. Вы думаете, что знаете лучше, чем сами венгры, что нужно венгерскому народу", - сказал премьер-министр.

Он указал на отличия в традициях и культуре Венгрии от других стран ЕС и признал, что они "антиподы в миграционном вопросе".

"Если мы действительно хотим единства при разнообразии, тогда различия не могут приводить к попранию страны и ее отстранению от совместных решений. Мы никогда не позволим обращаться с нами подобным образом, как это делают те, кто с нами не согласен", - подчеркнул В.Орбан.

 
 
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Венгрия не согласится с тем, чтобы "проиммигрантские силы" угрожали ей, шантажировали и выдвигали клеветнические обвинения против страны и ее народа, заявил...
 
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