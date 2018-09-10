Российский хакер вскрыл банкомат в Минске и похитил Br146 тыс.

Гражданин России подозревается в хищении более Br146 тыс. (около $67,6 тыс.) из банкомата в Минске, сообщает Следственный комитет Беларуси.

"Установлено, что 7 сентября около 1 часа 30 минут к банкомату подошел мужчина и с использованием соответствующего программно-аппаратного обеспечения совершил несанкционированный доступ к операционной системе устройства. В результате подключения и введения ложной информации в систему ему удалось похитить более Br146 тыс.", - рассказали в СК.

По информации ведомства, прибывшими на место сотрудниками милиции возле банкомата мужчина был задержан. "Им оказался 27-летний неработающий гражданин Российской Федерации. Денежные средства были обнаружены в ходе личного обыска в го рюкзаке", - отметили в ведомстве.

По информации СК, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.212 (хищение имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

"В ходе расследования продолжаются допросы свидетелей и исследования компьютерной техники. Также проводятся мероприятия, направленные на проверку причастности лица к аналогичным преступлениям", - добавили в комитете.