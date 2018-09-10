Новый постпред РФ при ОДКБ представлен членам Постоянного совета организации

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров представил во вторник членам Постоянного совета организации нового постоянного и полномочного представителя РФ при ОДКБ Андрея Шведова.

В сообщении на сайте ОДКБ говорится, что до назначения в ОДКБ А.Шведов занимал должность постпреда России при уставных органах СНГ.

Заседание постоянного Совета ОДКБ прошло в секретариате организации под председательством казахстанской стороны.

В ходе заседания Постоянного Совета ОДКБ были рассмотрены и согласованы документы по внесению изменений в положение о Координационном совете руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств - членов ОДКБ.

Необходимость внесения корректировок в упомянутое Положение обусловлено произошедшими изменениями в структуре органов по контролю за оборотом наркотиков государств - членов Организации. Принято решение направить документы на рассмотрение в ходе предстоящего заседания Комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ.

Также была продолжена работа над проектом Декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ, над заявлениями, касающимися положения в Афганистане и усиления позиций ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка) в северных провинциях страны, а также стабилизации обстановки на Ближнем Востоке и в Северной Африке.