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Новый постпред РФ при ОДКБ представлен членам Постоянного совета организации

11.09.2018 17:54 — Разное | Интерфакс  
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Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров представил во вторник членам Постоянного совета организации нового постоянного и полномочного представителя РФ при ОДКБ Андрея Шведова.

В сообщении на сайте ОДКБ говорится, что до назначения в ОДКБ А.Шведов занимал должность постпреда России при уставных органах СНГ.

Заседание постоянного Совета ОДКБ прошло в секретариате организации под председательством казахстанской стороны.

В ходе заседания Постоянного Совета ОДКБ были рассмотрены и согласованы документы по внесению изменений в положение о Координационном совете руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств - членов ОДКБ.

Необходимость внесения корректировок в упомянутое Положение обусловлено произошедшими изменениями в структуре органов по контролю за оборотом наркотиков государств - членов Организации. Принято решение направить документы на рассмотрение в ходе предстоящего заседания Комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ.

Также была продолжена работа над проектом Декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ, над заявлениями, касающимися положения в Афганистане и усиления позиций ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка) в северных провинциях страны, а также стабилизации обстановки на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

 

 
 
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Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров представил во вторник членам Постоянного совета организации нового...
 
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