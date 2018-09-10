Минфин Беларуси отказался от размещения долгосрочных облигаций в нацвалюте на фоне ее ослабления

Министерство финансов Беларуси признало несостоявшимся аукцион по размещению долгосрочных гособлигаций в белорусских рублях, сказано в сообщении ведомства.

К аукциону были допущены 5 заявок от 3 участников со ставками от 10,39% до 10,5% годовых на общую сумму Br55,8 млн.

Как сообщалось, Минфин планировал разместить облигации на Br100 млн на срок 1,5 года.

Между тем, эксперты в финансовых кругах констатируют, что аукцион Минфина проводился на фоне ослабления белорусского рубля – за последние две недели нацвалюта потеряла более 5% к доллару США из-за растущего спроса на инвалюту. С начала года ослабление белорусского рубля к доллару составило почти 10%, что практически соответствует предложенной участниками торгов доходности и уровню ставки рефинансирования. Таким образом, дополнительная ликвидность в белорусских рублях могла быть направлена на покупку валюты, что усилило бы давление на белорусский рубль, полагают эксперты.