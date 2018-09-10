На 575-м километре автодороги М-1 "Брест - Минск - граница Российской Федерации" после реконструкции открылась АЗС № 53 "Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт", сообщили представители предприятия.

За 7 месяцев здесь вместо старой автозаправки создали современный многофункциональный объект придорожного сервиса. Мощность обновленной АЗС - 250 заправок в сутки, ежегодно на заправке может реализовываться около полутора тысяч тонн топлива.

В здании АЗС размещены торговый зал с широким ассортиментом товаров и кафетерий, рассчитанный на 16 посадочных мест. На прилегающей площадке расположены четыре заправочных островка с жидким моторным топливом, колонка для выдачи AdBlue, пылесос, пост подкачки шин, станция зарядки электромобилей, гостевая парковка для легковых и большегрузных автомобилей, а также стоянка для автобусов.