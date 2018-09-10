Бабич вручил копии верительных грамот главе МИД Беларуси

Глава МИД Беларуси Владимир Макей встретился с послом России в Минске Михаилом Бабичем по случаю вручения им копий верительных грамот, сообщила пресс-служба белорусского МИД.

«Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей провел встречу с послом Российской Федерации в Республике Беларусь Михаилом Бабичем по случаю вручения им копий верительных грамот», – говорится в сообщении.

Макей пожелал послу России успехов и выразил надежду на активную совместную работу в целях укрепления стратегических отношений между Минском и Москвой. Кроме того, стороны обсудили шаги по интенсификации торгово-экономического сотрудничества.

Напомним, Бабич прибыл в республику в минувшие выходные. Ранее президент России Владимир Путин после встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко назначил Бабича послом в Белоруси. Он сменил этом посту Александра Сурикова, который возглавлял российскую дипмиссию в Минске около 12 лет.