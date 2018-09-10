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Бабич вручил копии верительных грамот главе МИД Беларуси
11.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Глава МИД Беларуси Владимир Макей встретился с послом России в Минске Михаилом Бабичем по случаю вручения им копий верительных грамот, сообщила пресс-служба белорусского МИД.
Макей пожелал послу России успехов и выразил надежду на активную совместную работу в целях укрепления стратегических отношений между Минском и Москвой. Кроме того, стороны обсудили шаги по интенсификации торгово-экономического сотрудничества.
Напомним, Бабич прибыл в республику в минувшие выходные. Ранее президент России Владимир Путин после встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко назначил Бабича послом в Белоруси. Он сменил этом посту Александра Сурикова, который возглавлял российскую дипмиссию в Минске около 12 лет.
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Стороны также обсудили шаги по интенсификации торгово-экономического сотрудничества.
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