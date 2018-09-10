Старейший кинотеатр Минска выставлен на аукцион

Кинотеатр "Победа" в Минске выставлен на аукцион. КУП "Мінская спадчына" выставило на аукцион здание старейшего кинотеатра белорусской столицы на сайте Минского городского центра недвижимости.

Кинотеатр располагается в центре города по адресу ул.Интернациональная, 20, и занимает площадь 1 112,5 кв. м.

В условиях аукциона указано, что помещение можно использовать под объект общественного питания и торговли с кинозалом и иными культурно-развлекательными функциями. Новый владелец также должен будет сохранить историческое наименование кинотеатра – "Победа!".

Отметим, что с 1 января 2017 года кинотеатр "Победа" находится на реконструкции.

Аукцион запланирован на 14 сентября.

Кинотеатр "Победа" является старейшим кинотеатром Минска. Его открытие состоялось в 1950 году.